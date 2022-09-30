Россиянам придется просить о выходе из Лимана, - Подоляк

Советник Офиса президента Михаил Подоляк напомнил россиянам об Иловайской трагедии на фоне котла в Лимане.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"8 лет назад российские военные окружили наши войска под Иловайском. Тогда наши ребята согласились выйти без оружия. Но Россия нарушила слово - колонну расстреляли. Сегодня просить о выходе из Лиманского котла придется России. Если, конечно, тем, кто пирует в Кремле, есть дело до своих солдат", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам спикера восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, операция по окружению россиян на Лиманском направлении сейчас находится на "этапе завершения" .

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