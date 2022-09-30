ua ru
Пт, 30 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россиянам придется просить о выходе из Лимана, - Подоляк

Новина українською →
Пятница 30 сентября 2022 16:16
Россиянам придется просить о выходе из Лимана, - Подоляк Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Советник Офиса президента Михаил Подоляк напомнил россиянам об Иловайской трагедии на фоне котла в Лимане.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"8 лет назад российские военные окружили наши войска под Иловайском. Тогда наши ребята согласились выйти без оружия. Но Россия нарушила слово - колонну расстреляли. Сегодня просить о выходе из Лиманского котла придется России. Если, конечно, тем, кто пирует в Кремле, есть дело до своих солдат", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам спикера восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, операция по окружению россиян на Лиманском направлении сейчас находится на "этапе завершения" .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина Подоляк Российская Федерация
NEWS
Зеленский созывает срочное заседание СНБО: что известно
Зеленский созывает срочное заседание СНБО: что известно
DAILY
Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины