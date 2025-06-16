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Давление врага не спадает: Генштаб рассказал, где продолжаются самые горячие бои

Понедельник 16 июня 2025 08:41
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Давление врага не спадает: Генштаб рассказал, где продолжаются самые горячие бои Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

С начала суток вдоль всей линии произошло 175 боестолкновений. Российская армия массированно применила авиацию, артиллерию и дроны-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Атака врага

Враг нанес 4 ракетных и 54 авиационных удара, выпустив 11 ракет и сбросив 99 управляемых авиабомб. Кроме этого, армия РФ осуществила 5852 обстрела, из них 67 - из реактивных систем залпового огня, и атаковала украинские позиции 3081 дроном-камикадзе.

Авиаудары по мирным городам

Авиаударам подверглись районы Петрушевки в Сумской области, Красного Хутора и Гремячки на Черниговщине, а также ряд населенных пунктов в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Результаты ВСУ

Авиация, артиллерия и ракетные войска Сил обороны за сутки поразили 22 района сосредоточения живой силы, техники и вооружения противника.

Самые горячие направления

На Харьковском направлении произошло семь вражеских штурмов возле Волчанска, Старицы и Каменки.

Давление врага не спадает: Генштаб рассказал, где продолжаются самые горячие бои

На Купянском направлении силы обороны отбили 11 атак, в частности вблизи Голубовки, Степной Новоселовки и Петропавловки.

Давление врага не спадает: Генштаб рассказал, где продолжаются самые горячие бои

На Лиманском направлении оккупанты 14 раз пытались прорваться возле Копанок, Липового и Торского.

Давление врага не спадает: Генштаб рассказал, где продолжаются самые горячие бои

На Краматорском - 10 столкновений, в том числе возле Часового Яра и Курдюмовки.

Давление врага не спадает: Генштаб рассказал, где продолжаются самые горячие бои

На Торецком - 15 атак возле Торецка, Новоспасского, Яблоновки.

Давление врага не спадает: Генштаб рассказал, где продолжаются самые горячие бои

Наиболее интенсивные штурмы зафиксированы на Покровском направлении - 46 атак в районах Миролюбовки, Алексеевки, Новониколаевки.

Давление врага не спадает: Генштаб рассказал, где продолжаются самые горячие бои

На Новопавловском направлении враг пытался прорваться 32 раза, в частности у Новоселки, Константинополя, Мирного и Багатыря.

Давление врага не спадает: Генштаб рассказал, где продолжаются самые горячие бои

На Ореховском направлении отбито три штурма возле Новоандреевки.

Давление врага не спадает: Генштаб рассказал, где продолжаются самые горячие бои

На Гуляйпольском и Приднепровском - признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Давление врага не спадает: Генштаб рассказал, где продолжаются самые горячие бои

Курское направление. Украинские силы вчера отбили 24 атаки. Также враг нанес 12 авиаударов с 25 управляемыми бомбами и совершил 233 артобстрела, в том числе 9 - из РСЗО.

Давление врага не спадает: Генштаб рассказал, где продолжаются самые горячие бои

Потери России на войне в Украине

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1200 человек.

Также украинские воины обезвредили два танка, семь боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, 95 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, девять ракет, 79 единиц автомобильной и единицу специальной техники.

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