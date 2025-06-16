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РФ потеряла за сутки 1200 солдат и 18 артсистем, - Генштаб

Понедельник 16 июня 2025 07:57
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РФ потеряла за сутки 1200 солдат и 18 артсистем, - Генштаб Фото: украинские военные продолжают наносить потери врагу (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За последние сутки, с 16 на 17 июня, россияне потери на фронте еще 1200 солдат. Также ВСУ уничтожили 18 артсистем и 79 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 16 июня 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 005 060 (+1200) чел;
  • танков - 10 937 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 811 (+7) ед;
  • артиллерийских систем - 29 208 (+18) ед;
  • РСЗО - 1418 ед;
  • средства ПВО - 1187 (+1) ед;
  • самолетов - 416 ед;
  • вертолетов - 337 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 40 804 (+95) ед;
  • крылатых ракет - 3346 (+9) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 52 096 (+79) ед;
  • специальной техники - 3916 (+1) ед.

РФ потеряла за сутки 1200 солдат и 18 артсистем, - Генштаб

Ситуация на фронтах

Напомним, что по состоянию на вечер 15 июня, на фронте произошло 133 боевых столкновений. В течении суток враг совершил больше всего атак на Покровском, Новопавловском, Торецком и Курском направлениях.

Подробнее о ситуации, где именно враг наступал - читайте в материале РБК-Украина.

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