РФ потеряла за сутки 1200 солдат и 18 артсистем, - Генштаб

За последние сутки, с 16 на 17 июня, россияне потери на фронте еще 1200 солдат. Также ВСУ уничтожили 18 артсистем и 79 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 16 июня 2025 года ориентировочно составляют:

Ситуация на фронтах

Напомним, что по состоянию на вечер 15 июня, на фронте произошло 133 боевых столкновений. В течении суток враг совершил больше всего атак на Покровском, Новопавловском, Торецком и Курском направлениях.

Подробнее о ситуации, где именно враг наступал - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.