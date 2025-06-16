РФ потеряла за сутки 1200 солдат и 18 артсистем, - Генштаб
Фото: украинские военные продолжают наносить потери врагу (Getty Images)
За последние сутки, с 16 на 17 июня, россияне потери на фронте еще 1200 солдат. Также ВСУ уничтожили 18 артсистем и 79 единиц автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 16 июня 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 005 060 (+1200) чел;
- танков - 10 937 (+2) ед;
- боевых бронированных машин - 22 811 (+7) ед;
- артиллерийских систем - 29 208 (+18) ед;
- РСЗО - 1418 ед;
- средства ПВО - 1187 (+1) ед;
- самолетов - 416 ед;
- вертолетов - 337 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 40 804 (+95) ед;
- крылатых ракет - 3346 (+9) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 52 096 (+79) ед;
- специальной техники - 3916 (+1) ед.
Ситуация на фронтах
Напомним, что по состоянию на вечер 15 июня, на фронте произошло 133 боевых столкновений. В течении суток враг совершил больше всего атак на Покровском, Новопавловском, Торецком и Курском направлениях.
Подробнее о ситуации, где именно враг наступал - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.