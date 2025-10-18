ua en ru
Генштаб обнародовал отчет за сутки: на Покровском направлении состоялось почти 40 боев

Суббота 18 октября 2025 22:46
UA EN RU
Генштаб обнародовал отчет за сутки: на Покровском направлении состоялось почти 40 боев Фото: украинские военные продолжают давать отпор врагу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 22:00, 18 октября, на фронте в течение суток зафиксировано 116 боев. Из них 39 лет враг пытался продвинуться на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 60 авиационных ударов, применили три ракеты и сбросили 124 управляемые авиабомбы. Кроме этого, привлекли к ударам 2734 дроны-камикадзе и осуществили 3836 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили три штурмовых действия оккупантов, еще два боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг нанес 10 авиаударов, сбросив 28 управляемых авиабомб, а также совершил 132 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых пять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Отрадное, Каменка и Бологовка.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районе населенного пункта Степная Новоселовка, Купянск, Петропавловка и в сторону Песчаного. Шесть из восьми атак отбили украинские воины, продолжается еще два боестолкновения.

На Лиманском направлении российские захватчики дважды атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новый Мир и Заречное.

Семь вражеских штурмов отбили украинские защитники на Славянском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка и Выемка. Одно боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении противник дважды безрезультатно пытался прорвать оборону наших защитников в районе населенного пункта Орехово-Васильевка.

На Константиновском направлении девять раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Щербиновки, Плещеевки и Русиного Яра, украинские защитники отбили все атаки врага.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 39 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Миролюбовка, Новоэкономическое, Красный Лиман, Родинское, Лисовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое и Котляровка. В пяти локациях бои не утихают до сих пор.

"По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 83 оккупанта, из них 50 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили артиллерийскую систему, десять БпЛА, антенну управления и пункт управления БпЛА; также поражено семь укрытий для личного состава и два пункта управления БпЛА врага", - говорится в сообщении.

На Александровском направлении агрессор 15 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Сосновка, Вороное, Новониколаевка, Новогригорьевка и Малиновка.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг дважды наступал в районе населенного пункта Степное.

На Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

На остальных направлениях особых изменений не произошло.

Потери РФ

Напомним, сегодня издание The Economist опубликовало материал, в котором сообщило, что в ходе наступления весной 2025 года, россияне потеряли в боях против Украины не менее 100 тысяч солдат. При этом враг захватил всего 0,4% украинской територии.

Также отметим, что согласно подсчетам Генштаба ВСУ, потери россиян за время полномасштабной войны превышают уже 1,1 млн человек.

