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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ успешно контрнаступают и освобождают территории: карты боев ISW

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Украинские военные продолжают вести контрнаступательные операции и продвигаться сразу по нескольким направлениям.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Ночью 14 июня, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Одессе. В результате атали возник пожар в районе бизнес-центра. Работали силы ПВО.

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Война России против УкраиныВСУКонтрнаступление ВСУ