ВСУ успешно контрнаступают и освобождают территории: карты боев ISW

Украинские военные продолжают вести контрнаступательные операции и продвигаться сразу по нескольким направлениям.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Харьковской и Луганской областях
Авдеевка-Донецк
Спикер Сил обороны Таврического направления
Ночью 14 июня, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Одессе. В результате атали возник пожар в районе бизнес-центра. Работали силы ПВО.
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