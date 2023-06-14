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ЗСУ успішно контрнаступають і звільняють території: карти боїв ISW

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Українські військові продовжують вести контрнаступальні операції і просуватися відразу на кількох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Речник Сил оборони Таврійського напрямку

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку капітан Валерій Шершень

Вночі 14 червня, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Одесі. Внаслідок атали виникла пожежа в районі бізнес-центру. Працювали сили ППО.

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Війна Росії проти УкраїниВСУКонтрнаступ ЗСУ