ЗСУ успішно контрнаступають і звільняють території: карти боїв ISW

Українські військові продовжують вести контрнаступальні операції і просуватися відразу на кількох напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Ситуація в Харківській та Луганській областях
Авдіївка-Донецьк
Речник Сил оборони Таврійського напрямку
Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку капітан Валерій Шершень
Вночі 14 червня, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Одесі. Внаслідок атали виникла пожежа в районі бізнес-центру. Працювали сили ППО.
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