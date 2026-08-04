ВСУ успешно контратаковали и наступают на Харьковщине, - ISW

2 и 3 августа армия РФ продолжала наступление на Купянском направлении, однако Силы обороны Украины контратаковали в этом районе. Кроме того, ВСУ проводят собственную наступательную операцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Российские военные блогеры снова заявляют о продвижении армии РФ в Купянске.

Они утверждают, что оккупанты заняли позиции в центральной части города, к югу от Радьковки, в северной части Купянска-Узлового, а также к западу от этого населенного пункта. Также они добавляют, что украинские силы контратакуют с окрестностей Купянска, а бои продолжаются за мост через реку Оскол в Купянске-Узловом.

По словам американских аналитиков, никаких доказательств подтвержденного продвижения армии РФ на этом участке фронта пока нет.

Что интересно, 3 августа украинский военный обозреватель Юрий Бутусов заявил об уничтожении российской колесной самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К" на Купянском направлении. Он также добавил, что это второй подтвержденный случай уничтожения этой системы с самого начала полномасштабного вторжения.

Спикер 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" Владимир Дегтярев рассказал, что Силы обороны одновременно проводят в Харьковской области две операции:

оборонную - на севере и востоке от Харькова;

- на севере и востоке от Харькова; наступательную - на Купянском направлении.

Дегтярев также объяснил, что ВСУ пытаются оттеснить российских захватчиков от государственной границы и сохранить полный огневой контроль над Купянском и наземными путями, которые враг использует для перебрасываня подкреплений.

Спикер "Хартии" добавил, что на этом участке фронта армии РФ не хватает личного состава. Поэтому прорыв украинской обороны в Харьковской области бояться не стоит.

Несмотря на это, противник активно применяет КАБы, поскольку у ВСУ пока нет достаточных возможностей для уничтожения самолетов, с которых осуществляются такие удары.