ua en ru
Чт, 01 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ уничтожили склады хранения дронов российского подразделения "Рубикон"

14:32 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
ВСУ уничтожили склады хранения дронов российского подразделения "Рубикон" Фото: Россияне потеряли часть складов хранения дронов (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Силы обороны Украины смогли не только поразить, но и успешно уничтожить склады хранения БПЛА российского подразделения "Рубикон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

"Подтверждено уничтожение 23 сентября 2026 года складов хранения БпЛА подразделения "Рубикон" в районе Волновахи Донецкой области, - говорится в заявлении Генштаба.

Кроме того, украинские воины сообщили о результатах новых ударов по целям противника на поле боя и в тылу.

Так, минувшей ночью бойцы ВСУ нанесли мощные удары по нескольким важным военным объектам армии РФ. В Донецке успешно атаковано место хранения, подготовки и запуска ударных дронов.

По словам украинских воинов, удары по таким объектам - одна из приоритетных задач Сил обороны Украины. Главная цель - максимально сократить возможности врага применять ударные беспилотники против гражданской инфраструктуры на территории Украины.

Более того, указано, что в районе Покровска на Донбассе под удар попал пункт управления БпЛА противника.

"Также в районе Верхнекаменки Луганской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения. Кроме того, в районе Тимошевки Запорожской области поражен район сосредоточения вооружения и военной техники российских подразделений", - говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

Ранее РБК-Украина рассказывало, где именно Силы обороны смогли прорваться вперед на поле боя.

Кроме того, в Генштабе ВСУ назвали месяц, в котором армия РФ понесла рекордные потери в 2026 году.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война России против Украины Вооруженные силы Украины Российская Федерация Дрони
Новости
Генштаб ВСУ раскрыл рекордные потери армии РФ в 2026 году
Генштаб ВСУ раскрыл рекордные потери армии РФ в 2026 году
Аналитика
Обесточивания, дешевый импорт и 140 миллиардов на замену: CEO "Евроформата" о кризисе лифтов в Украине
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Обесточивания, дешевый импорт и 140 миллиардов на замену: CEO "Евроформата" о кризисе лифтов в Украине