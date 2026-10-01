ВСУ уничтожили склады хранения дронов российского подразделения "Рубикон"
Силы обороны Украины смогли не только поразить, но и успешно уничтожить склады хранения БПЛА российского подразделения "Рубикон".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
"Подтверждено уничтожение 23 сентября 2026 года складов хранения БпЛА подразделения "Рубикон" в районе Волновахи Донецкой области, - говорится в заявлении Генштаба.
Кроме того, украинские воины сообщили о результатах новых ударов по целям противника на поле боя и в тылу.
Так, минувшей ночью бойцы ВСУ нанесли мощные удары по нескольким важным военным объектам армии РФ. В Донецке успешно атаковано место хранения, подготовки и запуска ударных дронов.
По словам украинских воинов, удары по таким объектам - одна из приоритетных задач Сил обороны Украины. Главная цель - максимально сократить возможности врага применять ударные беспилотники против гражданской инфраструктуры на территории Украины.
Более того, указано, что в районе Покровска на Донбассе под удар попал пункт управления БпЛА противника.
"Также в районе Верхнекаменки Луганской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения. Кроме того, в районе Тимошевки Запорожской области поражен район сосредоточения вооружения и военной техники российских подразделений", - говорится в заявлении Генштаба ВСУ.
Ранее РБК-Украина рассказывало, где именно Силы обороны смогли прорваться вперед на поле боя.
Кроме того, в Генштабе ВСУ назвали месяц, в котором армия РФ понесла рекордные потери в 2026 году.