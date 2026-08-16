ВСУ поразили завод по производству твердого ракетного топлива под Ростовом

Силы обороны Украины в ночь на 16 августа поразили предприятие "Комбинат Каменский" в Каменск-Шахтинском Ростовской области России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

На территории объекта зафиксирован пожар, масштабы ущерба уточняются.



"Комбинат Каменский" - предприятие российского оборонно-промышленного комплекса, производящее твердое ракетное топливо для боеприпасов РСЗО "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С", а также для ряда ракетных систем и авиационных средств поражения.

Продукция компании конкретно задействована в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ.

Также, по результатам анализа дополнительных данных подтверждена остановка предприятия ООО "Запсибнефтехим" в Тобольске Тюменской области после поражения 10 августа Центральной газофракционирующей установки №1.

Кроме того, подтверждено поражение 11 августа установки гидрокрекинга, установок первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-3, ЭЛОУ-АВТ-6, ЭЛОУ-АТ и установки вторичной перегонки легких нефтяных фракций 22-4М5 на ПАО "Орскнефтеоргсинтез" в Орске.