ВСУ поразили завод по производству твердого ракетного топлива под Ростовом
Силы обороны Украины в ночь на 16 августа поразили предприятие "Комбинат Каменский" в Каменск-Шахтинском Ростовской области России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
На территории объекта зафиксирован пожар, масштабы ущерба уточняются.
"Комбинат Каменский" - предприятие российского оборонно-промышленного комплекса, производящее твердое ракетное топливо для боеприпасов РСЗО "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С", а также для ряда ракетных систем и авиационных средств поражения.
Продукция компании конкретно задействована в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ.
Также, по результатам анализа дополнительных данных подтверждена остановка предприятия ООО "Запсибнефтехим" в Тобольске Тюменской области после поражения 10 августа Центральной газофракционирующей установки №1.
Кроме того, подтверждено поражение 11 августа установки гидрокрекинга, установок первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-3, ЭЛОУ-АВТ-6, ЭЛОУ-АТ и установки вторичной перегонки легких нефтяных фракций 22-4М5 на ПАО "Орскнефтеоргсинтез" в Орске.
Последние удары ВСУ по России
Напомним, в ночь на 16 августа украинские ВМС поразили стартовые позиции и место дислокации российского "Бастиона" в оккупированном Крыму.
Кроме "Бастиона", украинские военные поразили железнодорожный мост в районе Светлодолинского Запорожской области.
Оккупанты используют его для военной логистики и перемещения личного состава.
Также под удар попали склады материально-технических средств и боеприпасов русских войск в Карловке Донецкой области.
Кроме того, Силы обороны Украины этой ночьюпоразили логистический хаб Wildberries в Коледино Московской области украинскими дронами FP-1.
Также после ударов дронов горит мультимодальный логистический комплекс "Северное Домодедово" в Домодедово.