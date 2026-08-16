ua en ru
Вс, 16 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ поразили завод по производству твердого ракетного топлива под Ростовом

12:47 16.08.2026 Вс
2 мин
Продукция предприятия напрямую задействована в обеспечении армии РФ
aimg Татьяна Степанова
ВСУ поразили завод по производству твердого ракетного топлива под Ростовом Фото: ВСУ поразили завод по производству твердого ракетного топлива под Ростовом (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Силы обороны Украины в ночь на 16 августа поразили предприятие "Комбинат Каменский" в Каменск-Шахтинском Ростовской области России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

На территории объекта зафиксирован пожар, масштабы ущерба уточняются.

"Комбинат Каменский" - предприятие российского оборонно-промышленного комплекса, производящее твердое ракетное топливо для боеприпасов РСЗО "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С", а также для ряда ракетных систем и авиационных средств поражения.

Продукция компании конкретно задействована в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ.

Также, по результатам анализа дополнительных данных подтверждена остановка предприятия ООО "Запсибнефтехим" в Тобольске Тюменской области после поражения 10 августа Центральной газофракционирующей установки №1.

Кроме того, подтверждено поражение 11 августа установки гидрокрекинга, установок первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-3, ЭЛОУ-АВТ-6, ЭЛОУ-АТ и установки вторичной перегонки легких нефтяных фракций 22-4М5 на ПАО "Орскнефтеоргсинтез" в Орске.

Последние удары ВСУ по России

Напомним, в ночь на 16 августа украинские ВМС поразили стартовые позиции и место дислокации российского "Бастиона" в оккупированном Крыму.

Кроме "Бастиона", украинские военные поразили железнодорожный мост в районе Светлодолинского Запорожской области.

Оккупанты используют его для военной логистики и перемещения личного состава.

Также под удар попали склады материально-технических средств и боеприпасов русских войск в Карловке Донецкой области.

Кроме того, Силы обороны Украины этой ночьюпоразили логистический хаб Wildberries в Коледино Московской области украинскими дронами FP-1.

Также после ударов дронов горит мультимодальный логистический комплекс "Северное Домодедово" в Домодедово.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Ростовская область Вооруженные силы Украины Война в Украине
Новости
Украинские дроны FP-1 поразили один из самых больших складов Wildberries под Москвой
Украинские дроны FP-1 поразили один из самых больших складов Wildberries под Москвой
Аналитика
Когда дальнобойные дроны смогут отказаться от бензина: интервью с CEO Motor-G
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Когда дальнобойные дроны смогут отказаться от бензина: интервью с CEO Motor-G