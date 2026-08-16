В Крыму атаковали дефицитный "Бастион", с него пускают "Цирконы" и "Ониксы"
В ночь на 16 августа украинские ВМС поразили стартовые позиции и место дислокации российского "Бастиона" в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ и Военно-морские силы ВСУ.
По данным Генштаба, во время ночной атаки был поражен район сосредоточения ракетного подразделения противника в Резервном на территории временно оккупированного украинского Крыма.
В ВМС уточнили, что речь идет о позициях российского БРК "Бастион".
"В результате удара противнику нанесены значительные потери в вооружении и живой силе. Окончательные потери врага уточняются", - отметили в ВМС.
В ведомстве подчеркнули, что "Бастион" является дефицитным и дорогостоящим вооружением. Российские оккупанты используют этот комплекс для ударов по южным и другим регионам Украины.
В частности, с "Бастионов" запускают сверхзвуковые ракеты Оникс и гиперзвуковые Циркон.
Какие еще цели поразили
Кроме "Бастиона", украинские военные поразили железнодорожный мост в районе Светлодолинского Запорожской области.
Оккупанты используют его для военной логистики и перемещения личного состава.
Также под удар попали склады материально-технических средств и боеприпасов русских войск в Карловке Донецкой области.
Напомним, 12 августа Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам россиян во временно оккупированном Крыму.
В частности, в районе Новофедоровки была поражена диспетчерская башня аэродрома "Саки", где работал центр сбора и обработки данных по разведывательным дронам "Орион" и "Форпост"