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В Крыму атаковали дефицитный "Бастион", с него пускают "Цирконы" и "Ониксы"

11:43 16.08.2026 Вс
2 мин
Удар может ослабить возможности российской армии наносить ракетные удары по Украине
aimg Мария Науменко
В Крыму атаковали дефицитный "Бастион", с него пускают "Цирконы" и "Ониксы" Фото: российский береговой ракетный комплекс "Бастион" (Getty Images)
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В ночь на 16 августа украинские ВМС поразили стартовые позиции и место дислокации российского "Бастиона" в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ и Военно-морские силы ВСУ.

По данным Генштаба, во время ночной атаки был поражен район сосредоточения ракетного подразделения противника в Резервном на территории временно оккупированного украинского Крыма.

В ВМС уточнили, что речь идет о позициях российского БРК "Бастион".

"В результате удара противнику нанесены значительные потери в вооружении и живой силе. Окончательные потери врага уточняются", - отметили в ВМС.

В ведомстве подчеркнули, что "Бастион" является дефицитным и дорогостоящим вооружением. Российские оккупанты используют этот комплекс для ударов по южным и другим регионам Украины.

В частности, с "Бастионов" запускают сверхзвуковые ракеты Оникс и гиперзвуковые Циркон.

Какие еще цели поразили

Кроме "Бастиона", украинские военные поразили железнодорожный мост в районе Светлодолинского Запорожской области.

Оккупанты используют его для военной логистики и перемещения личного состава.

Также под удар попали склады материально-технических средств и боеприпасов русских войск в Карловке Донецкой области.

Напомним, 12 августа Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам россиян во временно оккупированном Крыму.

В частности, в районе Новофедоровки была поражена диспетчерская башня аэродрома "Саки", где работал центр сбора и обработки данных по разведывательным дронам "Орион" и "Форпост"

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