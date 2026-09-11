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ВСУ поразили завод по производству авиадвигателей для армии РФ, - Генштаб

16:18 11.09.2026 Пт
2 мин
Под прицелом оказались стратегические объекты врага
aimg Сергей Козачук
ВСУ поразили завод по производству авиадвигателей для армии РФ, - Генштаб Фото: завод по комплектованию авиации РФ поразили ВСУ (Getty Images)
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Украинские силы нанесли серию точных ударов по военным объектам и предприятию оборонно-промышленного комплекса РФ в нескольких областях и на оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали поражений у врага

Силы обороны Украины успешно атаковали ряд важных целей противника.

По данным Генштаба, под удар попали:

  • Ростовская область (Таганрог) - прицельно поражены два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1";
  • Брянская область (Березки) - уничтожена вражеская радиолокационная станция;
  • Донецк - поражен пункт хранения, подготовки и непосредственного запуска ударных БпЛА;
  • Луганская область (Петропавловка) - под удар попал центр подготовки операторов FPV-дронов и непосредственно подразделение "Ахмат";
  • Донецкая область (Снежное) - поражен Снежнянский машиностроительный завод.

Что известно об пораженном заводе

Снежнянский машиностроительный завод является важным звеном российского ОПК.

Предприятие специализируется на производстве деталей для газотурбинных двигателей, в частности лопаток компрессоров и турбин.

Россия использует его мощности для комплектования двигателей военной авиации.

В настоящее время степень нанесенного ущерба на всех объектах уточняется, системная работа по ключевым военным целям РФ продолжается.

Предварительные удары по объектам окупантов

Напомним, на днях украинские военные нанесли серию успешных ударов по военным объектам российских оккупантов в Крыму, а также в Луганской и Запорожской областях.

Тогда под прицелом оказались железнодорожный мост через Северо-Крымский канал, пункты управления и другие важные позиции врага.

Кроме того, Силы обороны поразили российский патрульный катер Мангуст, склады с боеприпасами, базы запуска и подготовки операторов беспилотников, а также средства разведки кафиров.

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