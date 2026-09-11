ВСУ поразили завод по производству авиадвигателей для армии РФ, - Генштаб

Украинские силы нанесли серию точных ударов по военным объектам и предприятию оборонно-промышленного комплекса РФ в нескольких областях и на оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В настоящее время степень нанесенного ущерба на всех объектах уточняется, системная работа по ключевым военным целям РФ продолжается.

Россия использует его мощности для комплектования двигателей военной авиации.

Предприятие специализируется на производстве деталей для газотурбинных двигателей, в частности лопаток компрессоров и турбин.

По данным Генштаба, под удар попали:

Предварительные удары по объектам окупантов

Напомним, на днях украинские военные нанесли серию успешных ударов по военным объектам российских оккупантов в Крыму, а также в Луганской и Запорожской областях.

Тогда под прицелом оказались железнодорожный мост через Северо-Крымский канал, пункты управления и другие важные позиции врага.

Кроме того, Силы обороны поразили российский патрульный катер Мангуст, склады с боеприпасами, базы запуска и подготовки операторов беспилотников, а также средства разведки кафиров.