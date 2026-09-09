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Катер "Мангуст", склады и база дронов: Силы обороны разгромили важные объекты окупантов

14:19 09.09.2026 Ср
2 мин
Какие еще вражеские объекты оказались под ударом?
aimg Валерий Ульяненко
Катер "Мангуст", склады и база дронов: Силы обороны разгромили важные объекты окупантов Фото: украинские военные (Getty Images)
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Украинские военные поразили российский патрульный катер "Мангуст", базу запуска беспилотников, вражеские средства разведки и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

Поражение объектов произошло в течение 8 сентября и в ночь на 9 сентября. В Казачьей бухте временно оккупированного Севастополя подразделения Сил обороны поразили российский скоростной патрульный катер проекта 12150 "Мангуст".

Этот корабль предназначен для патрулирования, защиты морских акваторий и борьбы с маломерными целями. Длина катера составляет около 20 метров, максимальная скорость достигает 50 узлов (свыше 90 км/ч), а экипаж насчитывает до 6 человек.

Кроме того, на территории оккупированного полуострова украинские силы повредили антенный комплекс радиоэлектронной разведки в Оленевке и антенну в радиопрозрачном куполе отдельного командно-измерительного комплекса в Витино.

В районе оккупированного Донецка украинские защитники нанесли удар по месту хранения, подготовки и пуска ударных беспилотников врага.

Силы обороны поразили еще несколько важных объектов противника на востоке страны.

  • склад беспилотников - в Докучаевске Донецкой области;
  • склад боеприпасов подразделения "Рубикон" - в Фащевке Луганской области;
  • еще один склад боеприпасов - в Селидово Донецкой области.

В настоящее время окончательная степень нанесенного оккупантам ущерба уточняется.

Напомним, сегодня ночью в Новороссийске зафиксирован пожар после серии взрывов в районе портовой инфраструктуры. Местные власти признали лишь сам факт "отражения атаки" дронов, но о последствиях не сообщали.

Позже командующий Сил специальных операций ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди рассказал, что украинские силы нанесли комплексный удар по военно-морской базе в Новороссийске. Под удар попали ракетоносители, палубный истребитель и вертолет российских оккупантов.

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