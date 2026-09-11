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ЗСУ уразили завод з виробництва авіадвигунів для армії РФ, - Генштаб

16:18 11.09.2026 Пт
2 хв
Під прицілом опинилися стратегічні об'єкти ворога
aimg Сергій Козачук
ЗСУ уразили завод з виробництва авіадвигунів для армії РФ, - Генштаб Фото: завод з комплектування авіації РФ уразили ЗСУ (Getty Images)
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Українські сили завдали серії влучних ударів по військових об'єктах та підприємству оборонно-промислового комплексу РФ у кількох областях та на окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі уражень у ворога

Сили оборони України успішно атакували низку важливих цілей противника.

За даними Генштабу, під удар потрапили:

  • Ростовська область (Таганрог) - прицільно уражено два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1";
  • Брянська область (Березки) - знищено ворожу радіолокаційну станцію;
  • Донецьк - уражено пункт зберігання, підготовки та безпосереднього запуску ударних БпЛА;
  • Луганська область (Петропавлівка) - під удар потрапив центр підготовки операторів FPV-дронів та безпосередньо підрозділ "Ахмат";
  • Донецька область (Сніжне) - уражено Сніжнянський машинобудівний завод.

Що відомо про уражений завод

Сніжнянський машинобудівний завод є важливою ланкою російського ОПК.

Підприємство спеціалізується на виготовленні деталей для газотурбінних двигунів, зокрема лопаток компресорів і турбін.

Росія використовує його потужності для комплектування двигунів військової авіації.

Наразі ступінь завданих збитків на всіх об'єктах уточнюється, системна робота по ключових військових цілях РФ триває.

Попередні удари по об'єктах окупантів

Нагадаємо, днями українські військові завдали серії успішних ударів по військових об'єктах російських окупантів у Криму, а також у Луганській та Запорізькій областях.

Тоді під прицілом опинилися залізничний міст через Північно-Кримський канал, пункти управління та інші важливі позиції ворога.

Крім того, Сили оборони уразили російський патрульний катер "Мангуст", склади з боєприпасами, бази запуску та підготовки операторів безпілотників, а також засоби розвідки окупантів.

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