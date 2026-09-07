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ВСУ ударили по железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал

14:54 07.09.2026 Пн
2 мин
Какие еще объекты врага уничтожили украинские защитники?
aimg Валерий Ульяненко
ВСУ ударили по железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал Фото: Силы обороны поразили ряд важных объектов россиян (Getty Images)
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Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военным объектам российских оккупантов в Крыму, а также в Луганской и Запорожской областях. Были атакованы железнодорожный мост, пункты управления и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

В течение 6 сентября и в ночь на 7 сентября украинские военные поразили важный логистический узел оккупантов в районе Владиславовки во временно оккупированном Крыму. Там был поражен железнодорожный мост через Северо-Крымский канал, который враг использует для военной логистики.

Кроме того, в Перекопе на территории оккупированного полуострова Силы обороны поразили автоматизированный пост технических средств разведки "Гренадер".

Удары по пунктам управления и складам БК

Также украинские защитники нанесли удары по пунктам управления подразделений РФ в Нижнем Нагольчике и Должанском в Луганской области, а также в Азовском Запорожской области. Кроме того, под ударом оказался склад боеприпасов окупантов в районе населенного пункта Теплое Луганской области.

В Генштабе сообщили, что в настоящее время окончательная степень нанесенного врагу ущерба уточняется.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что украинские дроны поразили три российских НПЗ, место хранения и запуска ударных беспилотников, а также цель в акватории Черного моря.

Кроме того, в ночь на 6 сентября Силы обороны Украины ударили по российскому аэропорту "Ростов-на-Дону". По словам украинских военных, на вражеском аэродроме после удара начался пожар.

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