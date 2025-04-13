ВСУ поразили семь районов сосредоточения сил и техники РФ, - Генштаб
ВСУ уничтожили семь районов сосредоточения техники и личного состава РФ. Генштаб сообщил о боевых действиях на основных направлениях фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 120 боевых столкновений.
В общем, противник совершил 135 авиационных ударов, использовав 249 управляемых авиабомб, а также провел более 6600 артиллерийских обстрелов, в том числе 157 - из реактивных систем залпового огня. За сутки оккупанты запустили 2709 дронов-камикадзе.
"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники, шесть артиллерийских средств, два пункта управления и три средства противовоздушной обороны российских захватчиков", - пишет Генштаб.
Ситуация на фронте
На Харьковском направлении враг пытался осуществить несколько попыток атаковать позиции Сил обороны. Однако дважды обезврежены диверсионно-разведывательные группы противника, которые действовали в направлениях Родного (Перовское) и Тихого.
На Купянском направлении за прошедшие сутки противник провел две атаки в районах Загрызово и Новой Кругляковки, но обе были отбиты силами обороны.
Враг атаковал Лиманское направление. В частности, зафиксировано 18 атак вблизи населенных пунктов Надежда, Твердохлебово, Новомихайловка. Кроме этого, вражеские усилия были направлены на продвижение в направлениях Ольговки, Грековки, Зеленой Долины, Заречного и Торского. Все атаки были отбиты, но ситуация остается напряженной, и враг продолжает попытки прорвать украинскую оборону.
На Северском направлении враг совершил несколько атак на Григорьевку и Белогоровку. Украинские войска успешно отбили три попытки продвижения врага.
На Краматорском направлении зафиксировано 11 боевых столкновений в районе Часового Яра и в направлении Предтечино и Андреевки.
На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Дачного, Дилиевки, Щербиновки и Торецка.
Покровское направление стало одним из самых критических для врага: здесь наши защитники остановили 31 штурмовую и наступательную попытку агрессора. Враг пытался прорвать оборону возле населенных пунктов Калиново, Елизаветовка, Успеновка, Лысовка, Новосергиевка, Троицкое, Котляровка, Преображенка и Водяное Второе, но все эти атаки были отбиты.
На Новопавловском направлении враг пытался провести пять атак, в основном возле Константинополя и в направлении Шевченко, но также не смог прорвать оборону Сил обороны Украины. Противник продолжает попытки прорыва, но теряет технику и живую силу.
На Гуляйпольском направлении враг не совершал наступательных действий, но обстрелы не прекращаются, что свидетельствует о постоянной угрозе.
На Ореховском направлении враг провел одну атаку в сторону Малых Щербаков, которая была отбита силами обороны Украины.
В Приднепровском направлении враг совершил четыре попытки продвинуться в сторону наших позиций. Все они были успешно остановлены, а противник понес значительные потери.
В операционной зоне в Курской области произошло 23 боевых столкновения различной интенсивности. Кроме этого, враг нанес 71 авиационный удар, используя 133 управляемые авиабомбы, а также совершил 542 артиллерийских обстрела позиций украинских войск.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не наблюдается. Однако ситуация остается под контролем украинских сил.
Потери РФ
Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1220 человек.
Также украинские воины обезвредили 12 танков, 33 боевых бронированных машин, 71 артиллерийскую систему, одно средство противовоздушной обороны, 147 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 143 автомобиля, единицу специальной техники и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов.
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