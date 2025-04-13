ВСУ поразили семь районов сосредоточения сил и техники РФ, - Генштаб

ВСУ уничтожили семь районов сосредоточения техники и личного состава РФ. Генштаб сообщил о боевых действиях на основных направлениях фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 120 боевых столкновений.

В общем, противник совершил 135 авиационных ударов, использовав 249 управляемых авиабомб, а также провел более 6600 артиллерийских обстрелов, в том числе 157 - из реактивных систем залпового огня. За сутки оккупанты запустили 2709 дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники, шесть артиллерийских средств, два пункта управления и три средства противовоздушной обороны российских захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг пытался осуществить несколько попыток атаковать позиции Сил обороны. Однако дважды обезврежены диверсионно-разведывательные группы противника, которые действовали в направлениях Родного (Перовское) и Тихого.

На Купянском направлении за прошедшие сутки противник провел две атаки в районах Загрызово и Новой Кругляковки, но обе были отбиты силами обороны.

Враг атаковал Лиманское направление. В частности, зафиксировано 18 атак вблизи населенных пунктов Надежда, Твердохлебово, Новомихайловка. Кроме этого, вражеские усилия были направлены на продвижение в направлениях Ольговки, Грековки, Зеленой Долины, Заречного и Торского. Все атаки были отбиты, но ситуация остается напряженной, и враг продолжает попытки прорвать украинскую оборону.

На Северском направлении враг совершил несколько атак на Григорьевку и Белогоровку. Украинские войска успешно отбили три попытки продвижения врага.

На Краматорском направлении зафиксировано 11 боевых столкновений в районе Часового Яра и в направлении Предтечино и Андреевки.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Дачного, Дилиевки, Щербиновки и Торецка.

Покровское направление стало одним из самых критических для врага: здесь наши защитники остановили 31 штурмовую и наступательную попытку агрессора. Враг пытался прорвать оборону возле населенных пунктов Калиново, Елизаветовка, Успеновка, Лысовка, Новосергиевка, Троицкое, Котляровка, Преображенка и Водяное Второе, но все эти атаки были отбиты.

На Новопавловском направлении враг пытался провести пять атак, в основном возле Константинополя и в направлении Шевченко, но также не смог прорвать оборону Сил обороны Украины. Противник продолжает попытки прорыва, но теряет технику и живую силу.

На Гуляйпольском направлении враг не совершал наступательных действий, но обстрелы не прекращаются, что свидетельствует о постоянной угрозе.

На Ореховском направлении враг провел одну атаку в сторону Малых Щербаков, которая была отбита силами обороны Украины.

В Приднепровском направлении враг совершил четыре попытки продвинуться в сторону наших позиций. Все они были успешно остановлены, а противник понес значительные потери.

В операционной зоне в Курской области произошло 23 боевых столкновения различной интенсивности. Кроме этого, враг нанес 71 авиационный удар, используя 133 управляемые авиабомбы, а также совершил 542 артиллерийских обстрела позиций украинских войск.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не наблюдается. Однако ситуация остается под контролем украинских сил.