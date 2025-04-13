ЗСУ уразили сім районів зосередження сил та техніки РФ, - Генштаб

ЗСУ знищили сім районів зосередження техніки та особового складу РФ. Генштаб повідомив про бойові дії на основних напрямках фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на T elegram Генерального штабу ЗСУ.

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 120 бойових зіткнень.

Загалом, противник здійснив 135 авіаційних ударів, використавши 249 керованих авіабомб, а також провів понад 6600 артилерійських обстрілів, зокрема 157 - із реактивних систем залпового вогню. За добу окупанти запустили 2709 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки, шість артилерійських засобів, два пункти управління та три засоби протиповітряної оборони російських загарбників", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог намагався здійснити кілька спроб атакувати позиції Сил оборони. Проте двічі знешкоджені диверсійно-розвідувальні групи противника, які діяли в напрямках Рідного (Перовське) та Тихого.

На Куп’янському напрямку минулої доби противник провів дві атаки в районах Загризового та Нової Кругляківки, але обидві були відбиті силами оборони.

Ворог атакував Лиманський напрямок. Зокрема, зафіксовано 18 атак поблизу населених пунктів Надія, Твердохлібове, Новомихайлівка. Окрім цього, ворожі зусилля були спрямовані на просування в напрямках Ольгівки, Греківки, Зеленої Долини, Зарічного та Торського. Всі атаки були відбиті, але ситуація залишається напруженою, й ворог продовжує спроби прорвати українську оборону.

На Сіверському напрямку ворог здійснив кілька атак на Григорівку та Білогорівку. Українські війська успішно відбили три спроби просування ворога.

На Краматорському напрямку зафіксовано 11 бойових зіткнень в районі Часового Яру та в напрямку Предтечиного і Андріївки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак в районах Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька.

Покровський напрямок став одним із найбільш критичних для ворога: тут наші захисники зупинили 31 штурмову й наступальну спробу агресора. Ворог намагався прорвати оборону біля населених пунктів Калинове, Єлизаветівка, Успенівка, Лисівка, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка, Преображенка і Водяне Друге, але всі ці атаки були відбиті.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався провести п’ять атак, здебільшого біля Костянтинополя та у напрямку Шевченка, але також не зміг прорвати оборону Сил оборони України. Противник продовжує спроби прориву, але втрачає техніку і живу силу.

На Гуляйпільському напрямку ворог не здійснював наступальних дій, але обстріли не припиняються, що свідчить про постійну загрозу.

На Оріхівському напрямку ворог провів одну атаку в бік Малих Щербаків, яка була відбита силами оборони України.

У Придніпровському напрямку ворог здійснив чотири спроби просунутись в бік наших позицій. Всі вони були успішно зупинені, а противник поніс значні втрати.

В операційній зоні в Курській області відбулося 23 бойових зіткнення різної інтенсивності. Окрім цього, ворог завдав 71 авіаційний удар, використовуючи 133 керовані авіабомби, а також здійснив 542 артилерійські обстріли позицій українських військ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не спостерігається. Однак ситуація залишається під контролем українських сил.