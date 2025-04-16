ВСУ поразили российскую артиллерийскую установку "Акация" на Донецком направлении (видео)

Как отмечается, "Акация" предназначена для уничтожения и подавления средств ядерного нападения, артиллерии, танков, живой силы, разрушения оборонительных сооружений противника и тому подобное. САУ оснащена оборудованием для самокопания, что позволяет за 20-40 минут оборудовать окоп для стрельбы.

"Однако эта "Акация" уже не будет стрелять, "Бомбер" Nemesis сделал ее небоеспособной и приблизил к состоянию лома в рамках задач по уничтожению вражеской артиллерии", - подчеркнули украинские бойцы.