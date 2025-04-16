ЗСУ уразили російську артилерійську установку "Акація" на Донецькому напрямку (відео)

Як зазначається, "Акація" призначена для знищення й придушення засобів ядерного нападу, артилерії, танків, живої сили, руйнування оборонних споруд противника тощо. САУ оснащена обладнанням для самовкопуваня, що дозволяє за 20-40 хвилин обладнати окоп для стрільби.

"Однак ця "Акація" вже не стрілятиме. "Бомбер" Nemesis зробив її небоєздатною і наблизив до стану брухту в рамках завдань зі знищення ворожої артилерії", - підкреслили українські бійці.