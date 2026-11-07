Силы обороны поразили две дорогостоящие установки "Искандеров" и "Панцирь-С1" на Брянщине
В ночь на 7 ноября Силы обороны нанесли удары по военным целям РФ. Среди пораженного в Брянщине - две установки "Искандер" и "Панцирь-С1".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Согласно сообщению, в Брянской области России украинские военные поразили две пусковые установки ОТРК "Искандер". В настоящее время степень повреждений уточняется.
Эти комплексы российская армия использует для нанесения ракетных ударов по Украине. В частности, они способны запускать баллистические ракеты, которыми противник атакует украинские города. Так что поражение пусковых установок может ограничить возможности РФ в этом направлении.
Кроме того, в Брянщине украинские военные получили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Он предназначен для защиты военных и других объектов от воздушных атак.
Какие еще объекты россиян оказались под ударом
Украинские военные атаковали и объекты русской армии на временно оккупированных территориях.
Так, в Луганской области Силы обороны поразили состав материально-технических средств противника. Они расположены вблизи Сокологорска и Заайдаровки.
Еще одной целью стало место сосредоточения российских операторов беспилотников. Его украинские военные атаковали в районе Новобогдановки Запорожской области.
"Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться, пока Россия полностью не прекратит вооруженную агрессию против Украины", - подытожили в Генштабе.
Напомним, в ночь на 7 ноября украинские военные нанесли удар ракетами "Нептун" по предприятию российского военно-промышленного комплекса "Протон-Электротекс" в Орле.
Кроме того, после ночной атаки дронов вспыхнул пожар на Саратовском НПЗ "Роснефти".