Силы обороны поразили две дорогостоящие установки "Искандеров" и "Панцирь-С1" на Брянщине

В ночь на 7 ноября Силы обороны нанесли удары по военным целям РФ. Среди пораженного в Брянщине - две установки "Искандер" и "Панцирь-С1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Согласно сообщению, в Брянской области России украинские военные поразили две пусковые установки ОТРК "Искандер". В настоящее время степень повреждений уточняется.

Эти комплексы российская армия использует для нанесения ракетных ударов по Украине. В частности, они способны запускать баллистические ракеты, которыми противник атакует украинские города. Так что поражение пусковых установок может ограничить возможности РФ в этом направлении.

Кроме того, в Брянщине украинские военные получили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Он предназначен для защиты военных и других объектов от воздушных атак.

Какие еще объекты россиян оказались под ударом

Украинские военные атаковали и объекты русской армии на временно оккупированных территориях.

Так, в Луганской области Силы обороны поразили состав материально-технических средств противника. Они расположены вблизи Сокологорска и Заайдаровки.

Еще одной целью стало место сосредоточения российских операторов беспилотников. Его украинские военные атаковали в районе Новобогдановки Запорожской области.

"Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться, пока Россия полностью не прекратит вооруженную агрессию против Украины", - подытожили в Генштабе.