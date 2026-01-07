RU

ВСУ поразили нефтебазу и склад технических средств россиян, - Генштаб

Фото: ВСУ поразили нефтебазу и склад технических средств россиян (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Силы обороны Украины атаковали нефтебазу в Белгородской области РФ, а также склад материально-технических средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.

"В ночь на 7 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по нефтебазе "Осколнефтеснаб" в районе населенного пункта Котел Белгородской области РФ. Нефтебаза задействована в обеспечении горючим армии оккупантов", - отметили в Генштабе.

Также сообщается, что в результате попаданий в резервуары зафиксирован масштабный пожар на объекте.

Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области поражен склад материально-технических средств подразделения 20-й мотострелковой дивизии захватчиков. Степень нанесенного ущерба в обоих случаях уточняется.

Кроме того, по результатам предварительных поражений установлено, что на нефтебазе стратегического резерва "Темп" в Ярославской области РФ повреждены два вертикальных резервуара РВС-5000.

 

Удары ВСУ по инфраструктуре россиян

Напомним, вчера, 6 января, дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ атаковали ракетно-артиллерийский арсенал и нефтебазу на территории России.

Кроме того, 1 января под ударом был нефтеперерабатывающий завод "Ильский" в Краснодарском крае РФ. В результате попадания на территории объекта был зафиксирован пожар.

Также под удар попали установки подготовки нефти "Альметьевская" в Республике Татарстан. Цель была поражена, а результаты уточняются.

Ранее мы писали, что 3 и 4 января в Москве два дня подряд закрывали столичные аэропорты из-за атаки неизвестных дронов. Во второй день в связи с инцидентом было задержано около 200 рейсов.

