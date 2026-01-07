ВСУ поразили нефтебазу и склад технических средств россиян, - Генштаб

"В ночь на 7 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по нефтебазе "Осколнефтеснаб" в районе населенного пункта Котел Белгородской области РФ. Нефтебаза задействована в обеспечении горючим армии оккупантов", - отметили в Генштабе.

Также сообщается, что в результате попаданий в резервуары зафиксирован масштабный пожар на объекте.

Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области поражен склад материально-технических средств подразделения 20-й мотострелковой дивизии захватчиков. Степень нанесенного ущерба в обоих случаях уточняется.

Кроме того, по результатам предварительных поражений установлено, что на нефтебазе стратегического резерва "Темп" в Ярославской области РФ повреждены два вертикальных резервуара РВС-5000.