ВСУ прорвались вперед сразу в двух областях, - ISW

За прошедшие несколько суток Силы обороны Украины смогли продвинуться в Сумской и Донецкой областях, а также сорвать ряд наступательных операций армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Украинские войска недавно восстановили контроль над позициями или закрепились севернее Сум. Об этом свидетельствуют геолокационные видеозаписи, опубликованные 1 ноября. На них зафиксирован российский удар по украинской позиции к юго-западу от Андреевки. Ранее российские источники заявляли, что этот район находится под контролем их войск.

На северо-востоке Харьковской области и юго-восточнее Великого Бурлука российские военные недавно пытались проникнуть на украинские позиции. В частности, геолокационное видео от 2 ноября подтверждает украинский удар по российским позициям к югу от Хрипунов, расположенных к северо-востоку от Харькова. По оценке ISW, ему предшествовала российская попытка инфильтрации.

2 и 3 ноября российские войска атаковали на Купянском направлении, однако не смогли продвинуться вперед. В то же время украинские защитники проводили контратаки к северу от Купянска.

По данным источника, связанного с Западной группировкой войск РФ, 3 ноября российские силы продолжали наступление на Боровском направлении. Украинские военные, в свою очередь, контратаковали к северо-востоку от Боровой. При этом ISW не обнаружил подтверждений продвижения россиян на этом участке фронта.

На Лиманском направлении 2 и 3 ноября российские войска также продолжали штурмовые действия, в частности в самом городе и вблизи него. Однако эти попытки не принесли результатов, тогда как украинские силы контратаковали к северо-востоку и юго-востоку от Лимана.

Кроме того, ISW обнаружил новые доказательства того, что украинские войска ранее продвинулись в Пискуновке и Рай-Александровке - населенных пунктах к северо-востоку и юго-востоку от Славянска соответственно.

Вблизи Константиновки и юго-западнее Дружковки, вдоль реки Казенный Торец, российские войска 2 и 3 ноября сосредоточили свои атаки. Однако продвинуться на этих участках им не удалось.

На Добропольском направлении за эти два дня россияне провели меньше штурмов, чем в любой другой день как минимум с 1 августа 2026 года. По информации Генерального штаба ВСУ, 2 и 3 ноября оккупанты совершили там в общей сложности 13 атак.

3 ноября ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземных боевых действиях на Новопавловском направлении.

На Александровском направлении 2 и 3 ноября российские войска проводили ограниченные наступательные операции, однако не добились успехов.

На Гуляйпольском направлении оккупанты также продолжали наступать 2 и 3 ноября, однако подтвержденных изменений на линии фронта не зафиксировано. В то же время 2 ноября российский военный блогер заявил о якобы продвижении российских сил к западу от Горького, расположенного западнее Гуляйполя.

На западе Запорожской области российские войска 2 и 3 ноября продолжали наступательные действия, но не добились подтвержденных территориальных успехов. На этом участке ВСУ проводили контратаки к югу от Орехова.