ua en ru
Ср, 04 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Выборы в США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ прорвались вперед сразу в двух областях, - ISW

09:59 04.11.2026 Ср
3 мин
aimg Юлия Капитонова
ВСУ прорвались вперед сразу в двух областях, - ISW Фото: СОУ отчитываются о новых успехах (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

За прошедшие несколько суток Силы обороны Украины смогли продвинуться в Сумской и Донецкой областях, а также сорвать ряд наступательных операций армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Украинские войска недавно восстановили контроль над позициями или закрепились севернее Сум. Об этом свидетельствуют геолокационные видеозаписи, опубликованные 1 ноября. На них зафиксирован российский удар по украинской позиции к юго-западу от Андреевки. Ранее российские источники заявляли, что этот район находится под контролем их войск.

На северо-востоке Харьковской области и юго-восточнее Великого Бурлука российские военные недавно пытались проникнуть на украинские позиции. В частности, геолокационное видео от 2 ноября подтверждает украинский удар по российским позициям к югу от Хрипунов, расположенных к северо-востоку от Харькова. По оценке ISW, ему предшествовала российская попытка инфильтрации.

2 и 3 ноября российские войска атаковали на Купянском направлении, однако не смогли продвинуться вперед. В то же время украинские защитники проводили контратаки к северу от Купянска.

По данным источника, связанного с Западной группировкой войск РФ, 3 ноября российские силы продолжали наступление на Боровском направлении. Украинские военные, в свою очередь, контратаковали к северо-востоку от Боровой. При этом ISW не обнаружил подтверждений продвижения россиян на этом участке фронта.

На Лиманском направлении 2 и 3 ноября российские войска также продолжали штурмовые действия, в частности в самом городе и вблизи него. Однако эти попытки не принесли результатов, тогда как украинские силы контратаковали к северо-востоку и юго-востоку от Лимана.

Кроме того, ISW обнаружил новые доказательства того, что украинские войска ранее продвинулись в Пискуновке и Рай-Александровке - населенных пунктах к северо-востоку и юго-востоку от Славянска соответственно.

Вблизи Константиновки и юго-западнее Дружковки, вдоль реки Казенный Торец, российские войска 2 и 3 ноября сосредоточили свои атаки. Однако продвинуться на этих участках им не удалось.

На Добропольском направлении за эти два дня россияне провели меньше штурмов, чем в любой другой день как минимум с 1 августа 2026 года. По информации Генерального штаба ВСУ, 2 и 3 ноября оккупанты совершили там в общей сложности 13 атак.

3 ноября ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземных боевых действиях на Новопавловском направлении.

На Александровском направлении 2 и 3 ноября российские войска проводили ограниченные наступательные операции, однако не добились успехов.

На Гуляйпольском направлении оккупанты также продолжали наступать 2 и 3 ноября, однако подтвержденных изменений на линии фронта не зафиксировано. В то же время 2 ноября российский военный блогер заявил о якобы продвижении российских сил к западу от Горького, расположенного западнее Гуляйполя.

На западе Запорожской области российские войска 2 и 3 ноября продолжали наступательные действия, но не добились подтвержденных территориальных успехов. На этом участке ВСУ проводили контратаки к югу от Орехова.

Ранее РБК-Украина рассказывало о масштабах и последствиях атаки Силы обороны на Россию, которая произошла ночью 4 ноября.

Также стало известно, как отработала украинская ПВО во время нового воздушного нападения РФ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вооруженные силы Украины Сумская область Донецкая область Войска РФ Война России против Украины
Новости
Демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса США
Демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса США
Аналитика
План Б для границы. Как Украина готовит перенос пунктов пропуска в страны ЕС, – интервью с Деркачом
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина План Б для границы. Как Украина готовит перенос пунктов пропуска в страны ЕС, – интервью с Деркачом