Летели более 300 дронов: сколько целей уничтожила ПВО во время ночной атаки РФ

В ночь на 4 ноября российские войска атаковали Украину 310 ударными беспилотниками разных типов. Силы противовоздушной обороны обезвредили большинство целей врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.

Чем атаковала Россия

Прошлой ночью противник применил 310 ударных БпЛА, в том числе:

дроны типа Shahed (81 из них - реактивные);

беспилотники "Гербера";

дроны-имитаторы типа "Пародия".



Запуски осуществлялись с направлений Орла, Курска, Шаталового, Миллерового, Приморско-Ахтарского (РФ), временно оккупированного Донецка и Гвардейского в Крыму.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушная оборона обезвредила 272 вражеских беспилотника.

Также зафиксировано попадание вражеских беспилотников на 19 локациях. Обломки сбитых дронов упали еще в 15 местах.

Более 20 ударных беспилотников до сих пор остаются в воздушном пространстве, боевая работа продолжается.