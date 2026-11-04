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Летели более 300 дронов: сколько целей уничтожила ПВО во время ночной атаки РФ

08:26 04.11.2026 Ср
1 мин
aimg Юлия Капитонова
Летели более 300 дронов: сколько целей уничтожила ПВО во время ночной атаки РФ Фото: ПВО успешно отразила новое нападение РФ (Getty Images)
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В ночь на 4 ноября российские войска атаковали Украину 310 ударными беспилотниками разных типов. Силы противовоздушной обороны обезвредили большинство целей врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.

Чем атаковала Россия

Прошлой ночью противник применил 310 ударных БпЛА, в том числе:

  • дроны типа Shahed (81 из них - реактивные);
  • беспилотники "Гербера";
  • дроны-имитаторы типа "Пародия".


Запуски осуществлялись с направлений Орла, Курска, Шаталового, Миллерового, Приморско-Ахтарского (РФ), временно оккупированного Донецка и Гвардейского в Крыму.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушная оборона обезвредила 272 вражеских беспилотника.

Также зафиксировано попадание вражеских беспилотников на 19 локациях. Обломки сбитых дронов упали еще в 15 местах.

Более 20 ударных беспилотников до сих пор остаются в воздушном пространстве, боевая работа продолжается.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что минувшей ночью Ровно, Тернопольщина и Днепр оказались под новым ударом России.

Также мы писали, что большая часть Ковеля осталась без света после удара врага по инфраструктуре.

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