Под ударом 15 регионов: Украина атаковала РФ сотнями дронов
В России заявили о массированной атаке украинских беспилотников в ночь на 4 ноября. Как утверждают во вражеском Минобороны, их ПВО якобы перехватила и уничтожила более 700 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МО РФ.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что украинские БПЛА пытались уничтожить над территориями:
- Белгородской области,
- Брянской области,
- Курской области,
- Калужской области,
- Тульской области,
- Рязанской области,
- Орловской области,
- Воронежской области,
- Саратовской области,
- Самарской области,
- Ростовской области;
- Краснодарского края,
- Московского региона,
- оккупированного Крыма;
- Республики Адыгея;
- акваторией Азовского моря;
- акватории Черного моря.
Минобороны РФ традиционно не раскрывает, какое количество дронов Украина применила во время новой массированной атаки.
Несмотря на это, из отчета ведомства известно, что речь идет о более чем 709 БПЛА.
Последствия атаки ВСУ на РФ 4 ноября
В результате атаки дронов был поврежден логистический комплекс маркетплейса Ozon в Адыгейске. В компании заявили, что все работники были эвакуированы. По предварительным данным, никто не пострадал.
Информации о масштабах повреждений и возможном пожаре пока нет. Комплекс временно прекратил принимать товары от продавцов, а уже направлявшиеся к нему грузы перенаправят на другие склады.
В пресс-службе Ozon также сообщили, что товары из поврежденного объекта временно уберут из каталога маркетплейса. Заказы, которые не удастся выполнить, будут отменены.
В то же время покупатели могут и дальше оформлять новые заказы в обычном режиме. Их будут обрабатывать и доставлять из других логистических центров компании.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что Силы обороны поразили два важных вражеских объекта в Омске - для этого украинским дронам пришлось преодолеть более 2500 км.
Кроме того, стало известно, кто в США требует расширить доступ Украины к Starshield для операций в России.