ua ru
Пт, 23 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Реформа "10-10-10": у Зеленского хотят убедить МВФ и Раду снизить налоги

Новина українською →
Украина, Пятница 23 декабря 2022 11:01
Реформа "10-10-10": у Зеленского хотят убедить МВФ и Раду снизить налоги Фото: заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма продолжает настаивать на налоговой реформе "10-10-10", где речь идет о снижении до 10% ставок НДС, налога на прибыль и налога на доходы физлиц.

Об этом Шурма сказал в интервью РБК-Украина.

"Мы совершенно не отступали от тех базовых принципов, которые закладываем в нашу реформу. Мы очень активно над ней работаем и действительно планируем реализовать", - сообщил он.

При этом он признал, что украинские власти безусловно все должны согласовать с международными партнерами, "потому что объективно сегодня они помогают закрывать дефицит бюджета".

Шурма хотел был до марта окончательно определить, какой будет эта реформа и согласовать ее с МВФ и с парламентом.

"Мы сейчас этим активно и занимаемся. К сожалению, МВФ ведет себя достаточно догматично по этому вопросу. Они не очень-то хотят понимать все сложности, которые есть с инфраструктурой оптимизации налогов в Украине, и что фискальными методами победить это практически невозможно. Поэтому постараемся их убедить. И мы понимаем, что должны это сделать в течение первого квартала следующего года", - рассказал чиновник из Офиса президента.

При этом он уверен, что абсолютное большинство депутатов поддержит "данную концепцию".

"Безусловно, есть позиция главы налогового комитета (Даниила Гетманцева, - ред.) и отдельных других депутатов, у которых есть свое мнение. Они имеют на это право. Мы будем находить некий компромисс", - сообщил он.

Напомним, в Меморандуме с МВФ украинские власти обязались работать над тем, чтобы вернуть налоговую систему на довоенный уровень. О налоговой реформе речь не идет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФ Офис президента
NEWS
ВСУ отразили 19 атак россиян в четырех областях, - Генштаб
ВСУ отразили 19 атак россиян в четырех областях, - Генштаб
DAILY
Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация