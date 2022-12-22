Кабмин пообещал МВФ отменить 2%-ную ставку налога и вернуть кассовые аппараты в торговлю
Украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ (Меморандуме) обязались обеспечить увеличение налоговых поступлений в госбюджет. Структурный маяк для Мониторинговой программы будет выполнен до конца января 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"Мы решительно настроены на определение дополнительных источников поступлений. При технической помощи МВФ мы будем работать над разработкой интегрированной дорожной карты мер налоговой политики и администрирования налогов для скорейшего восстановления довоенного состояния налогового администрирования и политики", - говорится в письме.
В ближайшем будущем это будет включать подачу следующих трех законопроектов в парламент:
- об отмене моратория на проведение налоговых проверок (вступает в силу с 1 июля 2023 года),
- об отмене специальных положений, позволяющих налогоплательщикам использовать упрощенную систему налогообложения, а именно: ставку единого налога в размере 2% и восстановление довоенного режима для этих налогоплательщиков (вступает в силу с 1 июля 2023 года)
- по обеспечению эффективного и полноценного применения регистраторов расчетных операций в заведениях розничной торговли (и связанной с ними расчетно-платежной инфраструктуры), включая возобновление ответственности за нарушение этих требований (вступает в силу с 1 июля 2023 года)
Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный.
Напомним, Международный валютный фонд принял четырехмесячную Мониторинговую программу для Украины, которая не предусматривает выделение средств.
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