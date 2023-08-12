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Маляр об освобождении левого берега Херсонской области: поводов для ажиотажа нет

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Украина, Суббота 12 августа 2023 21:33
Маляр об освобождении левого берега Херсонской области: поводов для ажиотажа нет Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (facebook.com ganna maliar)
Автор: Карина Левицкая

На данный момент нет поводов для ажиотажа по освобождению левого берега Херсонской области.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram-канал.

"Опять начался экспертный ажиотаж вокруг левого берега на Херсонщине. Поводов для ажиотажа нет. Я только что вернулась из тех мест", - заявила заместитель министра.

По ее словам, для того, чтобы там высадиться, не быть уничтоженным и еще и закрепиться, нужно зачистить территорию и отбросить врага.

Однако, Украина, по словам Маляр, бережет людей, поэтому работает контрбатарейно.

"Да, там определенные подразделения выполнили определенную задачу. Это предсказуемо, ведь наша цель - вернуть все временно оккупированные территории, поэтому мы везде отрабатываем такую возможность", - пояснила она.

Контрнаступление ВСУ

Как пишет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, наши воины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Согласно данным Института изучения войны (ISW), ВСУ, в рамках наступления на западе Запорожской области, начали продвигаться вблизи Орехова. В частности, воины продолжают проводить контрнаступательные операции севернее и южнее Бахмута Донецкой области.

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