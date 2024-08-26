RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ за неделю ликвидировали 13 установок ПВО и более 8 тысяч личного состава врага

Фото: командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины продолжают наносить существенные потери российским захватчикам. За неделю бойцами ВСУ были ликвидированы более 8 тысяч личного состава вражеской армии и почти полторы тысячи единиц вооружения и техники, среди которых 13 установок ПВО.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Павлюка.

Как сообщил генерал-лейтенант, в целом потери противника за неделю (с 18 по 25 августа) составили:

  • около 8330 российских оккупантов,
  • и 1473 единиц вооружения и военной техники врага.

Он уточнил, что среди потерянной захватчиками техники и вооружения в данный период:

  • 39 танков,
  • 151 боевая бронированная машина (ББМ),
  • 340 артиллерийских систем,
  • 10 реактивных систем залпового огня (РСЗО),
  • 13 установок противовоздушной обороны (ПВО),
  • 483 единицы автотехники,
  • 82 единицы спецтехники противника.

Кроме этого, добавил командующий Сухопутными войсками ВСУ, украинские защитники за неделю уничтожили 12 ракет и 343 беспилотника российских захватчиков.

Напомним, ранее в Генштабе утром 25 августа рассказали, что за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1190 оккупантов и 47 вражеских артиллерийских систем врага.

Также в военном командовании ранее информировали, что на Покровском направлении враг ведет активные наступательные действия, пытаясь улучшить тактическое положение. Однако Силы обороны наносят россиянам значительные потери в живой силе и технике.

Добавим, 25 августа воины 47 ОМБР ВСУ показали кадры, как бойцы их бригады обнаружили и уничтожили скопление захватчиков в здании на Покровском направлении из танка М1 Abrams.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине