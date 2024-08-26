ВСУ за неделю ликвидировали 13 установок ПВО и более 8 тысяч личного состава врага

Напомним, ранее в Генштабе утром 25 августа рассказали, что за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1190 оккупантов и 47 вражеских артиллерийских систем врага.

Также в военном командовании ранее информировали, что на Покровском направлении враг ведет активные наступательные действия, пытаясь улучшить тактическое положение. Однако Силы обороны наносят россиянам значительные потери в живой силе и технике.

Добавим, 25 августа воины 47 ОМБР ВСУ показали кадры, как бойцы их бригады обнаружили и уничтожили скопление захватчиков в здании на Покровском направлении из танка М1 Abrams.

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