ЗСУ за тиждень ліквідували 13 установок ППО і понад 8 тисяч особового складу ворога

Нагадаємо, раніше у Генштабі вранці 25 серпня розповіли, що за минулу добу ЗСУ ліквідували 1190 окупантів і 47 ворожих артилерійських систем ворога.

Також у військовому командуванні перед тим інформували, що на Покровському напрямку ворог веде активні наступальні дії, намагаючись покращити тактичне положення. Проте Сили оборони завдають росіянам значних втрат у живій силі та техніці.

Додамо, 25 серпня воїни 47 ОМБР ЗСУ показали кадри, як бійці їхньої бригади виявили та знищили скупчення загарбників у будівелі на Покровському напрямку з танку М1 Abrams.

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