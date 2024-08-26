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ЗСУ за тиждень ліквідували 13 установок ППО і понад 8 тисяч особового складу ворога

Фото: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України продовжують завдавати суттєвих втрат російським загарбникам. За тиждень бійцями ЗСУ були ліквідовані понад 8 тисяч особового складу ворожої армії, та майже півтори тисячі одиниць озброєння та техніки, серед якого 13 установок ППО.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка.

Як поінформував генерал-лейтенант, загалом втрати противника за тиждень (з 18 по 25 серпня) склали:

  • близько 8330 російських окупантів,
  • та 1473 одиниці озброєння та військової техніки ворога.

Він уточнив, що серед втраченої загарбниками техніки та озброєння у даний період:

  • 39 танків,
  • 151 бойова броньована машина (ББМ),
  • 340 артилерійських систем,
  • 10 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ),
  • 13 установок протиповітряної оборони (ППО),
  • 483 одиниці автотехніки,
  • 82 одиниці спецтехніки противника.

Окрім цього, додав командувач Сухопутних військ ЗСУ, українські захисники за тиждень знищили 12 ракет та 343 безпілотників російських загарбників.

Нагадаємо, раніше у Генштабі вранці 25 серпня розповіли, що за минулу добу ЗСУ ліквідували 1190 окупантів і 47 ворожих артилерійських систем ворога.

Також у військовому командуванні перед тим інформували, що на Покровському напрямку ворог веде активні наступальні дії, намагаючись покращити тактичне положення. Проте Сили оборони завдають росіянам значних втрат у живій силі та техніці.

Додамо, 25 серпня воїни 47 ОМБР ЗСУ показали кадри, як бійці їхньої бригади виявили та знищили скупчення загарбників у будівелі на Покровському напрямку з танку М1 Abrams.

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