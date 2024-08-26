ЗСУ за тиждень ліквідували 13 установок ППО і понад 8 тисяч особового складу ворога

Сили оборони України продовжують завдавати суттєвих втрат російським загарбникам. За тиждень бійцями ЗСУ були ліквідовані понад 8 тисяч особового складу ворожої армії, та майже півтори тисячі одиниць озброєння та техніки, серед якого 13 установок ППО.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка.
Як поінформував генерал-лейтенант, загалом втрати противника за тиждень (з 18 по 25 серпня) склали:
Він уточнив, що серед втраченої загарбниками техніки та озброєння у даний період:
Окрім цього, додав командувач Сухопутних військ ЗСУ, українські захисники за тиждень знищили 12 ракет та 343 безпілотників російських загарбників.
Нагадаємо, раніше у Генштабі вранці 25 серпня розповіли, що за минулу добу ЗСУ ліквідували 1190 окупантів і 47 ворожих артилерійських систем ворога.
Також у військовому командуванні перед тим інформували, що на Покровському напрямку ворог веде активні наступальні дії, намагаючись покращити тактичне положення. Проте Сили оборони завдають росіянам значних втрат у живій силі та техніці.
Додамо, 25 серпня воїни 47 ОМБР ЗСУ показали кадри, як бійці їхньої бригади виявили та знищили скупчення загарбників у будівелі на Покровському напрямку з танку М1 Abrams.
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