ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 34 единицы техники врага и 3 склада боеприпасов

"На Таврическом направлении идет работа Сил обороны. Артиллерийские подразделения нашей армии в течение суток выполнили 1620 огневых задач", - говорится в публикации.

Отмечается, что за последние сутки в этом районе потери Росармии убитыми, ранеными и пленными составили 301 человек, из которых погибшие - 99, раненые - 190, пленные - 12 вражеских солдат.

Также Силами обороны були уничтожены 34 единицы военной техники войск РФ, в частности:.

5 танков,

8 ББМ,

5 артиллерийских систем и минометов,

2 РСЗО,

1 ПВО,

2 БпЛА,

8 единиц автомобильной техники,

3 единицы специальной техники.

Кроме того, военные ВСУ уничтожили 3 склада боеприпасов оккупантов.

Контрнаступательные операции ВСУ на юге

Украинские бойцы этим летом военные активизировали наступательные действия на юге Украины, а именно в Мелитопольском и Бердянском направлениях в Запорожской и Донецкой областях. За это время удалось освободить более 10 населенных пунктов.

Отметим, что в пока продвижение Сил обороны сдерживают минные поля врага и построенная оккупантами мощная линия обороны.

Как сообщил вчера, 13 августа командующий группировкой войск "Таврия" Тарнавский, на Таврическом направлении за прошедшие сутки было уничтожено 15 единиц российской техники, а потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 269 человек.

Детальнее о том, как развивается контрнаступление ВСУ после двух месяцев - читайте в материале РБК-Украина.