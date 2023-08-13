ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 15 единиц техники РФ и склад боеприпасов

Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1630 огневых задач. При этом было уничтожено 15 единиц российской техники.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

По его словам, за последние сутки потери россиян убитыми, ранеными и пленными составили 269 человек (погибшие - 81, раненые - 176, пленные - 12).

Кроме того, украинские военные уничтожили 15 единиц военной техники противника. В частности:

один танк,

два ББМ,

три артиллерийские системы и минометы,

девять единиц автомобильной и одна единица специальной техники.

Также ВСУ уничтожили один склад боеприпасов и один командно-наблюдательный пункт врага.

Контрнаступление ВСУ на юге

Этим летом украинские военные активизировали наступательные действия на юге Украины, а именно в Мелитопольском и Бердянском направлениях в Запорожской и Донецкой областях. За это время удалось освободить более 10 населенных пунктов.

Пока продвижение Сил обороны сдерживают минные поля врага и построенная оккупантами мощная линия обороны.

Детальнее о том, как развивается контрнаступление ВСУ после двух месяцев - читайте в материале РБК-Украина.

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