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Украинские бойцы продвигаются на двух участках фронта, - Генштаб

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Украина, Четверг 10 августа 2023 08:39
Украинские бойцы продвигаются на двух участках фронта, - Генштаб Фото: украинские бойцы продвигаются на двух участках фронта (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские бойцы продвигаются на двух участках фронта, а именно в Запорожской и Донецкой областях. Оккупанты в свою очередь пытаются прорвать оборону ВСУ на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

Украинские военные продолжают штурмовать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. По словам спикера, в направлении Урожайного, а также южнее и юго-восточнее Старомайорского ВСУ имели частичный успех. Закрепляются на достигнутых рубежах.

Украинские бойцы продвигаются на двух участках фронта, - Генштаб

Оккупанты в свою очередь вели наступательные действия в районе Новокалинового, Авдеевки, Победы и Новомихайловки в Донецкой области, но безуспешно. Ковалев подчеркнул, что россияне несут значительные потери, но продолжают оказывать мощное сопротивление. Оккупанты перемещают подразделения и войска, активно применяют свои резервы.

Украинские бойцы продвигаются на двух участках фронта, - Генштаб

Украинские воины также продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. Закрепляются на достигнутых рубежах. Оккупационные войска попытались вернуть утраченные позиции в окрестностях Клещеевки вблизи Бахмута, но успеха не имели.

Украинские бойцы продвигаются на двух участках фронта, - Генштаб

"В то же время Силы обороны Украины сдерживают наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе северо-восточнее Дружбы", - добавил спикер.

Наступление Украины

Напомним, украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях в Запорожской области, а также давить на оккупантов в районе Бахмута.

По данным Генштаба ВСУ, на фронте за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

Детальнее о том, как развивается контрнаступление ВСУ после двух месяцев - читайте в материале РБК-Украина.

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