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ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 34 одиниці техніки ворога і 3 склади боєприпасів

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові на Таврійському напрямку продовжують завдавати втрат російським окупантам у живій силі та техніці. Так, за добу на цій ділянці фронту бійці ЗСУ ліквідували, поранили та взяли в полон понад 300 загарбників.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони. Артилерійські підрозділи нашої армії протягом доби виконали 1620 вогневих завдань", - йдеться у публікації.

Зазначається, що за останню добу в цьому районі втрати Росармії вбитими, пораненими та полоненими склали 301 особа, з яких загиблі - 99, поранені - 190, полонені - 12 ворожих солдатів.

Також Силами оборони було знищено 34 одиниці військової техніки військ РФ, зокрема:.

  • 5 танків,
  • 8 ББМ,
  • 5 артилерійських систем та мінометів,
  • 2 РСЗВ,
  • 1 ППО,
  • 2 БпЛА,
  • 8 одиниць автомобільної техніки,
  • 3 одиниці спеціальної техніки.

Крім того, військові ЗСУ знищили 3 склади боєприпасів окупантів.

Контрнаступальні операції ЗСУ на півдні

Українські бійці цього літа військові активізували наступальні дії на півдні України, а саме у Мелітопольському та Бердянському напрямках у Запорізькій та Донецькій областях. За цей час удалося звільнити понад 10 населених пунктів.

Зазначимо, що поки що просування Сил оборони стримують мінні поля ворога і побудована окупантами потужна лінія оборони.

Як повідомив учора, 13 серпня командувач угрупуванням військ "Таврія" Тарнавський, на Таврійському напрямку минулої доби було знищено 15 одиниць російської техніки, а втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 269 осіб.

Детальніше про те, як розвивається контрнаступ ЗСУ після двох місяців - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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