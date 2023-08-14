ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 34 единицы техники врага и 3 склада боеприпасов
Украинские военные на Таврическом направлении продолжают наносить потери российским оккупантам в живой силе и технике. Так, за сутки на этом участке фронта бойцы ВСУ ликвидировали, ранили и взяли в плен более 300 захватчиков.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"На Таврическом направлении идет работа Сил обороны. Артиллерийские подразделения нашей армии в течение суток выполнили 1620 огневых задач", - говорится в публикации.
Отмечается, что за последние сутки в этом районе потери Росармии убитыми, ранеными и пленными составили 301 человек, из которых погибшие - 99, раненые - 190, пленные - 12 вражеских солдат.
Также Силами обороны були уничтожены 34 единицы военной техники войск РФ, в частности:.
- 5 танков,
- 8 ББМ,
- 5 артиллерийских систем и минометов,
- 2 РСЗО,
- 1 ПВО,
- 2 БпЛА,
- 8 единиц автомобильной техники,
- 3 единицы специальной техники.
Кроме того, военные ВСУ уничтожили 3 склада боеприпасов оккупантов.
Контрнаступательные операции ВСУ на юге
Украинские бойцы этим летом военные активизировали наступательные действия на юге Украины, а именно в Мелитопольском и Бердянском направлениях в Запорожской и Донецкой областях. За это время удалось освободить более 10 населенных пунктов.
Отметим, что в пока продвижение Сил обороны сдерживают минные поля врага и построенная оккупантами мощная линия обороны.
Как сообщил вчера, 13 августа командующий группировкой войск "Таврия" Тарнавский, на Таврическом направлении за прошедшие сутки было уничтожено 15 единиц российской техники, а потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 269 человек.
Детальнее о том, как развивается контрнаступление ВСУ после двух месяцев - читайте в материале РБК-Украина.
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