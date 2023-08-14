ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 34 одиниці техніки ворога і 3 склади боєприпасів

Українські військові на Таврійському напрямку продовжують завдавати втрат російським окупантам у живій силі та техніці. Так, за добу на цій ділянці фронту бійці ЗСУ ліквідували, поранили та взяли в полон понад 300 загарбників.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони. Артилерійські підрозділи нашої армії протягом доби виконали 1620 вогневих завдань", - йдеться у публікації.

Зазначається, що за останню добу в цьому районі втрати Росармії вбитими, пораненими та полоненими склали 301 особа, з яких загиблі - 99, поранені - 190, полонені - 12 ворожих солдатів.

Також Силами оборони було знищено 34 одиниці військової техніки військ РФ, зокрема:.

5 танків,

8 ББМ,

5 артилерійських систем та мінометів,

2 РСЗВ,

1 ППО,

2 БпЛА,

8 одиниць автомобільної техніки,

3 одиниці спеціальної техніки.

Крім того, військові ЗСУ знищили 3 склади боєприпасів окупантів.

Контрнаступальні операції ЗСУ на півдні

Українські бійці цього літа військові активізували наступальні дії на півдні України, а саме у Мелітопольському та Бердянському напрямках у Запорізькій та Донецькій областях. За цей час удалося звільнити понад 10 населених пунктів.

Зазначимо, що поки що просування Сил оборони стримують мінні поля ворога і побудована окупантами потужна лінія оборони.

Як повідомив учора, 13 серпня командувач угрупуванням військ "Таврія" Тарнавський, на Таврійському напрямку минулої доби було знищено 15 одиниць російської техніки, а втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 269 осіб.

Детальніше про те, як розвивається контрнаступ ЗСУ після двох місяців - читайте у матеріалі РБК-Україна.