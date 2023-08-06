ВСУ на Таврическом направлении в течение суток уничтожили более 20 единиц вражеской техники

За прошедшие сутки украинские военные выполнили 1344 огневых задач на Таврическом направлении. Уничтожили 21 единицу военной техники врага.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты", - сообщил Тарнавский.

По его данным, среди уничтоженной техники врага:

3 ББМ,

10 артиллерийских систем и минометов,

2 БпЛА,

4 единицы автомобильной,

2 единицы специальной техники.

"Также было уничтожено 6 складов боеприпасов врага", - сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

Напомним, вчера вечером и этой ночью российские оккупанты массированно обстреляли Украину. Захватчики выпустили крылатые ракеты с моря, авиации и применили дроны-камикадзе. Также была информация о запуске "Кинжалов".

Силы противовоздушной обороны вечером 5 августа и ночью 6 августа сбили 13 крылатых ракет "Калибр", 17 ракет Х-101/Х-555 и 27 дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.