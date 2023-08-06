ua en ru
Вс, 06 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ на Таврическом направлении в течение суток уничтожили более 20 единиц вражеской техники

Новина українською →
Таврия, Воскресенье 06 августа 2023 19:13
ВСУ на Таврическом направлении в течение суток уничтожили более 20 единиц вражеской техники Фото: ВСУ уничтожили более 20 единиц вражеской техники (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

За прошедшие сутки украинские военные выполнили 1344 огневых задач на Таврическом направлении. Уничтожили 21 единицу военной техники врага.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты", - сообщил Тарнавский.

По его данным, среди уничтоженной техники врага:

  • 3 ББМ,
  • 10 артиллерийских систем и минометов,
  • 2 БпЛА,
  • 4 единицы автомобильной,
  • 2 единицы специальной техники.

"Также было уничтожено 6 складов боеприпасов врага", - сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

Напомним, вчера вечером и этой ночью российские оккупанты массированно обстреляли Украину. Захватчики выпустили крылатые ракеты с моря, авиации и применили дроны-камикадзе. Также была информация о запуске "Кинжалов".

Силы противовоздушной обороны вечером 5 августа и ночью 6 августа сбили 13 крылатых ракет "Калибр", 17 ракет Х-101/Х-555 и 27 дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
ВСУ провели контрнаступательную операцию на западе Запорожской области: карты боев ISW
ВСУ провели контрнаступательную операцию на западе Запорожской области: карты боев ISW
DAILY
Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена