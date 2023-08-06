ua en ru
Вс, 06 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Калибры", "Шахеды" и Х-101: силы ПВО уничтожили 57 вражеских воздушных целей

Новина українською ▼ Новина українською → Read in English →
Воскресенье 06 августа 2023 07:48
"Калибры", "Шахеды" и Х-101: силы ПВО уничтожили 57 вражеских воздушных целей Фото: силы ПВО уничтожили 27 вражеских воздушных целей (facebook.com/kpszsu)
Автор: Константин Широкун

С вечера 5 августа по утро 6 августа оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины ракетами воздушного и морского базирования, а также иранскими БПЛА типа Shahed-136/131.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сообщается, что в первой волне атаки вечером 5 августа враг применил 14 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и три аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал". 12 из 14 "Калибров" были уничтожены противовоздушной обороной. Что касается "Кинжалов", информацию не обнародуем.

В ночь на 6 августа враг продолжил атаковать ударными БпЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления, крылатыми ракетами "Калибр" – с акватории Черного моря и крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС. из района Каспия.

Силами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих ВСУ уничтожены все 27 ударных БпЛА "Shahed-136/131", 5 из 6 ракет "Калибр" второй волны и 13 из 20 крылатых ракет воздушного базирования 101/Х555.

В общей сложности за несколько волн атак с вечера 5-го до утра 6-го августа 2023 года противник применил 70 средств воздушного нападения.

&quot;Калибры&quot;, &quot;Шахеды&quot; и Х-101: силы ПВО уничтожили 57 вражеских воздушных целей

Противовоздушная оборона уничтожена:

  • 13 крылатых ракет "Калибр";
  • 17 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 27 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Ракетный удар по Украине 5 августа

Вечером 5 августа россияне массово запустили ракеты по территории Украины. Сначала была информация о "Калибрах" с юга, которые двигались в сторону Киева, а затем повернули в направлении Хмельницкого. А затем в Воздушных силах сообщили о пусках "Кинжалов" из Тамбова и "скоростной ракете" с севера. Тогда же стало известно и о ракете из Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Вторжение России в Украину ракетный удар
NEWS
ВСУ провели контрнаступательную операцию на западе Запорожской области: карты боев ISW
ВСУ провели контрнаступательную операцию на западе Запорожской области: карты боев ISW
DAILY
Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена