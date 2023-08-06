ЗСУ на Таврійському напрямку протягом доби знищили понад 20 одиниць ворожої техніки
Протягом минулої доби українські військові виконали 1344 вогневих завдань на Таврійському напрямку. Знищили 21 одиницю військової техніки ворога.
Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти", - повідомив Тарнавський.
За його даними, серед знищеної техніки ворога:
- 3 ББМ,
- 10 артилерійських систем та мінометів,
- 2 БпЛА,
- 4 одиниці автомобільної,
- 2 одиниці спеціальної техніки.
"Також було знищено 6 складів боєприпасів ворога", - повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".
Нагадаємо, вчора ввечері та цієї ночі російські окупанти масовано обстріляли Україну. Загарбники випустили крилаті ракети з моря, авіації та застосували дрони-камікадзе. Також була інформація про запуск "Кинджалів".
Сили протиповітряної оборони за ввечері 5 серпня та вночі 6 серпня збили 13 крилатих ракет "Калібр", 17 ракет Х-101/Х-555 та 27 дронів.
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