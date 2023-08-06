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ЗСУ на Таврійському напрямку протягом доби знищили понад 20 одиниць ворожої техніки

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Таврія, Неділя 06 серпня 2023 19:13
ЗСУ на Таврійському напрямку протягом доби знищили понад 20 одиниць ворожої техніки Фото: ЗСУ знищили понад 20 одиниць ворожої техніки (facebook.com easternforce)
Автор: Каріна Левицька

Протягом минулої доби українські військові виконали 1344 вогневих завдань на Таврійському напрямку. Знищили 21 одиницю військової техніки ворога.

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти", - повідомив Тарнавський.

За його даними, серед знищеної техніки ворога:

  • 3 ББМ,
  • 10 артилерійських систем та мінометів,
  • 2 БпЛА,
  • 4 одиниці автомобільної,
  • 2 одиниці спеціальної техніки.

"Також було знищено 6 складів боєприпасів ворога", - повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Нагадаємо, вчора ввечері та цієї ночі російські окупанти масовано обстріляли Україну. Загарбники випустили крилаті ракети з моря, авіації та застосували дрони-камікадзе. Також була інформація про запуск "Кинджалів".

Сили протиповітряної оборони за ввечері 5 серпня та вночі 6 серпня збили 13 крилатих ракет "Калібр", 17 ракет Х-101/Х-555 та 27 дронів.

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