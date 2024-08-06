ВСУ в Сумской области сбили российский вертолет, баллистическую ракету и два дрона, - ОВА

Фото: ВСУ в Сумской области сбили российский вертолет, баллистическую ракету и два дрона (Getty Images)

Силы обороны Украины во вторник, 6 августа, в небе над Сумской областью уничтожили один российский вертолет, баллистическую ракету и два дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Сумской областной военной администрации.

"Сегодня, 6 августа в небе над Сумской областью подразделениями Сил обороны и безопасности была уничтожена вражеская баллистическая ракета, два БПЛА и один вертолет", - говорится в сообщении. Стоит отметить, что тип сбитого вертолета пока не уточняется. Официальная информация от украинских военных также не поступала.