ВСУ в Сумской области сбили российский вертолет, баллистическую ракету и два дрона, - ОВА
Силы обороны Украины во вторник, 6 августа, в небе над Сумской областью уничтожили один российский вертолет, баллистическую ракету и два дрона.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Сумской областной военной администрации.
"Сегодня, 6 августа в небе над Сумской областью подразделениями Сил обороны и безопасности была уничтожена вражеская баллистическая ракета, два БПЛА и один вертолет", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что тип сбитого вертолета пока не уточняется. Официальная информация от украинских военных также не поступала.
Ситуация в Курской области РФ
Напомним, сегодня в России жаловались на мощные обстрелы населенных пунктов Курской области, которые находятся возле границы с украинской Сумской областью.
Российские Telegram-каналы распространяют информацию о том, что на территорию Курской области "вторглись" украинские военные.
Тем временем, в Минобороны РФ заявили, что границу якобы прорвала пехота с танками и боевыми бронированными машинами. Поэтому россияне решили стянуть резервы к пограничному участку в Курской области.
Подробнее о том, что известно о ситуации в Курской области - в материале РБК-Украина.
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