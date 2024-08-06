Россия перебрасывает резервы к границе после слухов о "прорыве ВСУ" в Курской области
Россия решила перебросить резервы к приграничному участку в Курской области после того, как там якобы "прорвались украинские военные".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны России в Telegram.
В ведомстве страны-агрессора утверждают, что сегодня утром 300 украинских защитников из 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин (ББМ) якобы атаковали позиции оккупантов в районе села Николаево-Дарьино и хутора Олешня в Курской области.
Россияне утверждают, что они атакуют украинских защитников, которые якобы находятся в Курской области, а также тех, кто располагается на территории Сумской области.
"В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении", - сказано в сообщении Минобороны РФ.
Также в ведомстве похвастались "уничтоженной техникой ВСУ", среди которой якобы танки и ББМ.
Что предшествовало
Напомним, сегодня, 6 августа, утром в российских Telegram-каналах появилась информация, что украинские защитники якобы прорвали границу и зашли на территорию Курской области.
До этого местные власти российского региона жаловались на сильные обстрелы приграничных населенных пунктов.
Официальных комментариев Украины насчет таких событий в Курской области пока нет.
Более детально о ситуации с "прорывом границы" - в материале РБК-Украина.
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