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Россия перебрасывает резервы к границе после слухов о "прорыве ВСУ" в Курской области

Курская область, Вторник 06 августа 2024 17:29
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Россия перебрасывает резервы к границе после слухов о "прорыве ВСУ" в Курской области Иллюстративное фото: Россия перебрасывает резервы к границе после слухов о "прорыве ВСУ" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия решила перебросить резервы к приграничному участку в Курской области после того, как там якобы "прорвались украинские военные".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны России в Telegram.

В ведомстве страны-агрессора утверждают, что сегодня утром 300 украинских защитников из 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин (ББМ) якобы атаковали позиции оккупантов в районе села Николаево-Дарьино и хутора Олешня в Курской области.

Россияне утверждают, что они атакуют украинских защитников, которые якобы находятся в Курской области, а также тех, кто располагается на территории Сумской области.

"В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

Также в ведомстве похвастались "уничтоженной техникой ВСУ", среди которой якобы танки и ББМ.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 6 августа, утром в российских Telegram-каналах появилась информация, что украинские защитники якобы прорвали границу и зашли на территорию Курской области.

До этого местные власти российского региона жаловались на сильные обстрелы приграничных населенных пунктов.

Официальных комментариев Украины насчет таких событий в Курской области пока нет.

Более детально о ситуации с "прорывом границы" - в материале РБК-Украина.

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