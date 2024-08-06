Россия перебрасывает резервы к границе после слухов о "прорыве ВСУ" в Курской области

Россия решила перебросить резервы к приграничному участку в Курской области после того, как там якобы "прорвались украинские военные".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны России в Telegram .

В ведомстве страны-агрессора утверждают, что сегодня утром 300 украинских защитников из 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин (ББМ) якобы атаковали позиции оккупантов в районе села Николаево-Дарьино и хутора Олешня в Курской области.

Россияне утверждают, что они атакуют украинских защитников, которые якобы находятся в Курской области, а также тех, кто располагается на территории Сумской области.

"В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

Также в ведомстве похвастались "уничтоженной техникой ВСУ", среди которой якобы танки и ББМ.