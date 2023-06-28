Английский язык в Украине получит новый статус: законопроект Зеленского уже в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроект "Об использовании английского языка в Украине", которым предполагается официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на проект №9432 .

Документом предлагается определить категории должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком.

Проект нормирует особенности применения английского языка в работе органов государственной и местной власти, органов местного самоуправления, подразделений экстренной помощи населению, при пересечении государственной границы, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения и т.д.

Обоснование законопроекта

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, английский язык является официальным де-юре в 58 из 196 стран мира, а де-факто и в ряде других стран и территорий (Бангладеш, Кипр, Израиль, Иордания, Малайзия, Мальдивы, Шри-Ланка, ОАЭ). Она является одним из шести языков Организации Объединенных Наций, а также официальным языком Европейского Союза, Совета Европы, Европейской комиссии, Европейской ассоциации свободной торговли и НАТО.

"Английский язык - язык международных конференций и спортивных соревнований, язык коммуникации международного научного общества и лидер среди языков в интернете. Сейчас более 1,5 млрд человек изучают английский язык в мире", - говорится в документе.

Евроинтеграционные устремления Украины определяют, в частности, и признание европейских стандартов в сфере языковой политики, отмечается в пояснительной записке. Сейчас Украины имеет статус кандидата в члены Европейского Союза, но все еще остается отделенной от ЕС языковым барьером. По сравнению с другими странами Европы, Украина отстает в готовности граждан общаться на иностранном языке, в том числе на английском. Согласно данным за 2021 год ежегодного исследования EF English Proficiency Index по определению уровня владения английским языком в разных странах мира, Украина входит в страны со средним уровнем владения английским языком и занимает 40-ю позицию в рейтинге из 112 стран мира.

"Трансформация статуса английского языка в Украине - это необходимость и стратегический шаг к полноценному членству нашего государства в ЕС, ведь знание английского языка - ключевая компетенция в условиях глобализационных изменений", - говорится в документе.

Лица, обязанные владеть английским языком

Требования к обязательному владению английским языком устанавливаются к лицам, претендующим на занятие должностей:

государственной службы категории "А"; государственной службы категорий "Б" и "В", перечень которых устанавливается Кабинетом министров Украины; председателей местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей; военнослужащих офицерского состава, проходящих военную службу по контракту, перечень которых устанавливается Кабинетом министров Украины; полицейских среднего и высшего состава Национальной полиции Украины, должностей начальствующего состава других правоохранительных органов, должностей начальственного состава службы гражданской защиты, перечень которых устанавливается Кабинетом министров Украины; прокуроров; в налоговых и таможенных органах, список которых устанавливается Кабинетом министров Украины; руководителей субъектов государственного сектора экономики, перечень которых устанавливается Кабинетом министров Украины.

Требование владения английским языком может устанавливаться субъектом назначения к кандидатам на должности в органах местного самоуправления (кроме выборных должностей), основные должностные обязанности которых предусматривают выполнение функций по международному сотрудничеству.