В Украине хотят до 2026 года научить военных свободно владеть английским языком

В Украине в рамках программы по повышению уровня владения иностранными языками военнослужащими ВСУ намерены обучить бойцов свободно говорить на английском до 2025 года.

Об этом заявил директор заместителя начальника Генштаба ВСУ генерал-майор Владимир Коваль, передает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center .

По словам офицера, с этой целью Министерство обороны Украины совместно с Генеральным штабом внесли ряд корректив в Дорожную карту по усовершенствованию языковой подготовки в ВСУ.

"Наработан ряд практических проектов. Сейчас мы их апробируем и должны определить новую модель для того, чтобы до 2026 года каждый военнослужащий ВСУ свободно говорил по-английски", - рассказал он.

Также Коваль отметил, что одним из приоритетов в рамках программы является переход на преподавание в военных высших учебных заведениях на английском языке.

Так, в вузах реализуется ряд инновационных образовательных проектов в рамках перехода на стандарты НАТО "с учетом текущих потребностей" в условиях отражения широкомасштабной военной агрессии РФ, добавил генерал-майор.

Они предусматривают вовлечение в преподавание специальных дисциплин лучших военных практиков, а также ученых для подготовки в частности офицеров по специальности операторов ситуационной осведомленности, объяснил Коваль.