ВСУ сдерживают врага под Покровском, РФ давит возле Купянска и Работино: карты ISW

Российские оккупанты в Украине недавно продвинулись вблизи Купянска, Донецка и Работино. Воины ВСУ держат оборону в Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны ( ISW ) .

Операция ВСУ в России

Российские военные источники ISW утверждали, что на 11 октября войска РФ уже отвоевали почти два десятка населенных пунктов в Курской области, тогда как украинские военные сообщали, что ВСУ частично восстановили утраченные позиции на фоне усиленных контратак россиян 12 октября.

Командующий чеченским спецназом "Ахмат" Апти Алаудинов заявил 11 октября о том, что войска РФ якобы отбили 19 населенных пунктов Курской области с начала украинской операции в регионе, но не назвали эти населенные пункты.

Между тем, в ISW оценивают, что войска РФ, вероятно, продвинулись в пределах по крайней мере 13 населенных пунктов Курской области, в которых ВСУ ранее действовали по состоянию на 11 октября.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины лейтенант Андрей Коваленко 12 октября заявил, что войска РФ продолжают штурмовать колоннами в Курской области после того, как ВСУ частично вернули неопределенные позиции.

Российские источники ISW утверждали, что 11 и 12 октября войска РФ продолжали пытаться вытеснить украинские войска из Глушковского района.

11 октября российский "военкор" заявил, что подразделения РФ начали контратаки и якобы отодвинули украинские силы от Обуховки и Веселого к юго-западу в направлении Нового Пути.

По словам блогера, украинские силы сохранили позиции на международной границе вблизи Нового Пути, Ободе и Медвежьего, а войска РФ якобы вытеснили ВСУ из Медвежьего района.

Позже 12 октября российские "военкоры" заявили, что войска РФ продолжали зачищать лесные массивы, прилегающие к международной границе с Сумской областью в Глушковском районе Курской области, и будто бы достигли тактических успехов.

Связанный с Кремлем блогер предположил, что ВСУ, возможно, отходят со своих позиций в Глушковском районе на более выгодные позиции в преддверии сезона дождей осенью и в начале зимы, и перебрасывают туда дополнительные резервы.

Также российские источники утверждали, что 11 и 12 октября войска РФ продолжали наступление на левом фланге главного "украинского плацдарма" в Кореневском районе и на правом фланге основного "украинского плацдарма" в Суджанском районе.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ зачистили еще 3 км территории от н.п. Кремяное до н.п. Ольговка (обе восточнее Коренево), продвинулись к центральной Ольговке и продолжили контратаку возле населенного пункта.

Российские "военкоры" также утверждали, что войска РФ подошли к северо-западной окраине Суджи и вошли в Новоивановку и вошли в Толстый Луг.

Российские блогеры также рассказывали, что войска РФ продолжали бои в Новоивановке, захватили Зеленый Путь и Нижний Клин и достигли последней улицы в Любимовке.

Российские "военкоры" также утверждали, что войска РФ добились успехов вблизи Малой Локни и в восточной части Суджанского района.

Между тем, в Институте изучения войны пока не нашли подтверждения этих российских заявлений.

Российские источники ISW, в частности в Минобороны РФ, также утверждали, что российские атаки продолжались вблизи Дарьино, Плехово и Свердликово, а также что войска РФ отразили контратаки ВСУ вблизи н.п. Любимовка, Толстый Луг и Новоивановка 11 и 12 октября.

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

11 и 12 октября российские захватчики продолжали наступательные действия в районе Тихого Харьковской области, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 12 октября заявил, что операция ВСУ в Курской области приостановила темпы наступательных действий РФ под Волчанском из-за передислокации российских войск с Харьковского направления в Курскую область.

Украинский командир отметил 11 октября, что войскам РФ в Харьковском направлении не хватает личного состава, необходимого для проведения значительных наступательных операций.

Операция №2 - Луганская область

Войска РФ недавно продвинулись к юго-востоку от Купянска. Геолокационные кадры от 11 октября показывают, что оккупанты продвинулись к югу от Степной Новоселовки.

Российские захватчики продолжали наступление в районе Синьковки, вблизи Петропавловки и Кучеровка, Степной Новоселовки, Новоосинового, Кругляковки, Колесниковки, Лозовой, Песчаного, Мясожаровки, Вишневого, Грековки, Макеевки, Невского, Новосадового, Катериновки, Теренов, Заречное и Торское 11 и 12 октября.

Операция №3 - Донецкая область

Российские оккупанты 11 и 12 октября продолжали наступательные операции на Северском направлении в районе Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Также войска РФ 11 и 12 октября наступали в районе Часового Яра, возле Калиновки, Ивановского и Ступочек, но продвижения не было.

Заместитель командира батальона ВСУ, действующий на Краматорском направлении (район Часового Яра), 11 октября заявил, что путинские войска в основном ведут штурм пехотой, но время от времени будут использовать бронетехнику и мотоциклы для переброски пехоты ближе к позициям ВСУ.

Заместитель командующего добавил, что российская авиация в районе Часового Яра наносит планирующие бомбовые удары преимущественно по ближнему тылу, а не по передовым позициям.

Представитель Луганской группировки войск ВСУ майор Анастасия Бобовникова возразила недавнее официальное заявление украинского чиновника от 11 октября о том, что оккупанты контролируют до 60% Торецка, и сообщила, что враг контролирует только восточную часть Торецка.

Напомним, перед тем, 11 октября, глава Торецкой военной администрации Василий Чинчик заявил, что захватчики контролируют 50-60% Торецка.

"Имеющиеся визуальные доказательства подтверждают, что российские войска занимают по меньшей мере 38% Торецка, что, кажется, больше соответствует разъяснению Бобовниковой, чем начальной цифре Чинчика", - пишут эксперты ISW.

Российские и украинские войска сейчас ведут тяжелые городские бои в Торецке, и линия фронта в городе выглядит относительно более динамичной, чем где-либо на театре боевых действий, говорится в отчете.

12 октября войска РФ продолжали наступательные операции под Торецком, но продвижения не было.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись на 1,3 км вглубь северо-западнее Нью-Йорка и ближе к шахте "Центральная" в южном и центральном районе Торецка, однако в ISW не нашли подтверждения этих российских заявлений.

Войска РФ продолжали наступать под Торецком, около Дачного и Дилиевки, Нелиповки и в направлении Щербиновки и Петровки 11 и 12 октября.

Войска РФ 12 октября продолжили наступательные действия на Покровском направлении, но подтвержденного продвижения не имели.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска, действовавшие юго-восточнее Покровска, продвинулись на 800 метров к западу от Красного Яра, на 400 метров к северо-восточной окраине Селидово и вдоль железной дороги к северу от Новогродовки.

11 и 12 октября войска РФ продолжали наступательные действия в районе Мирнограда, Миролюбовки, Лысовки, Крутого Яра, Селидово, Михайловки, Измайловки, Горняка, Кураховки, Желанное Второе, Цукурино, Новодмитровки, Звездного, Новоселидовки.

12 октября российский блогер заявил, что украинские силы контратаковали к северо-западу от Новогродовки.

В ISW отмечают, что российские вооруженные силы регулярно использовали оперативные резервы в качестве пула доступной живой силы для усиления подразделений вместо сплоченных сил проникновения 1-го эшелона или сил эксплуатации 2-го эшелона.

"Маловероятно, что Центральная группировка войск сможет использовать изолированно 15 тыс. человек личного состава в качестве резерва для свежего прорыва, который мог бы быстро прорваться в Покровск, или как значительную эксплуатационную силу, которая могла бы быстро осуществить захват самого Покровска", - говорится в отчете аналитиков

Так, эксперты ISW продолжают оценивать, что российская наступательная операция, которая была начата летом 2024 года, достигнет кульминации в ближайшие месяцы - частично из-за истощения российских оперативных резервов.

12 октября войска РФ продолжали наступательные операции к востоку от Курахово, но не достигли подтвержденных успехов.

Российский блогер утверждал, что войска РФ продвинулись на 1,5 км вглубь около Максимиляновки, хотя в ISW не нашли подтверждения этого заявления.

11 и 12 октября российские оккупанты продолжали наступление в районе самого Курахово, и к востоку от Курахово в районе Максимиляновки и Георгиевки.

Представитель бригады ВСУ, действующей на Кураховском направлении, 11 октября заявил, что российская авиация в течение суток совершила 20 планирующих бомбовых ударов, а также что войска РФ в этом районе используют вертолеты.

Войска РФ недавно незначительно продвинулись юго-западнее Донецка. Геолокационные кадры от 12 октября показывают, что оккупанты продвинулись вдоль бурелома к северо-западу от Водяного.

Российские захватчики также наступали в районах Константиновки, Антоновки, Екатериновки, Водяного, Богоявленки и Золотой Нивы.

Российские источники распространили кадры 12 октября, на которых якобы показано, как войска РФ обстреливают мост через реку Солодку в Елизавете ракетой класса "воздух-земля" Х-38, и утверждали, что мост находится вдоль наземной линии связи, по которой ВСУ в Екатериновке получают пополнение в амуниции и провианте.

Войска РФ атаковали в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей вблизи Ровно, Новоукраинского, Новодаровки, Левадное и Ольговское 11 и 12 октября.

"Южная ось"

Войска РФ недавно продвинулись в западной части Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 11 октября, показывают, что оккупанты продвинулись северо-западнее Работино.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 12 октября россияне атаковали вблизи Работино.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ ведут наступательные операции вблизи Каменского, но Каменское водохранилище осложняет материально-техническое обеспечение россиян в этом районе.

11 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что войска РФ наступали на Днепровском направлении (Херсонская область).

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 12 октября рассказали, что с начала суток на фронте произошло 153 боевых столкновений.

Также в военном командовании отметили, что самая горячая ситуация в дальнейшем остается на Купянском, Кураховском, Торецком и Покровском направлениях.

Добавим, вчера, 12 октября, президент Владимир Зеленский рассказал, что войска РФ пытались отразить позиции ВСУ в Курской области. Однако украинские бойцы продолжают удерживать рубежи.