Зеленский: Россия пыталась отбить Курскую область, но держим рубежи

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение .

Как рассказал президент, сегодня он разговаривал с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Главком доложил по всем направлениям фронта и Курской операции.

"О Курской операции: были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, глава государства похвалил военных, держащих оборону на Покровском направлении.

"В целом, Донецкая область и Запорожское направление - это очень сложные условия, это жесткие действия врага. Но устойчивость наших подразделений имеет решающее значение. Именно от нашей устойчивости все зависит", - добавил он.