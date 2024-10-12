ua en ru
Сб, 12 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский: Россия пыталась отбить Курскую область, но держим рубежи

Киев, Суббота 12 октября 2024 20:55
UA EN RU
Зеленский: Россия пыталась отбить Курскую область, но держим рубежи Фото: Владимир Зеленский и Александр Сырский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российская армия пыталась отбить позиции ВСУ в Курской области. Украинские военные продолжают удерживать рубежи.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.

Как рассказал президент, сегодня он разговаривал с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Главком доложил по всем направлениям фронта и Курской операции.

"О Курской операции: были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, глава государства похвалил военных, держащих оборону на Покровском направлении.

"В целом, Донецкая область и Запорожское направление - это очень сложные условия, это жесткие действия врага. Но устойчивость наших подразделений имеет решающее значение. Именно от нашей устойчивости все зависит", - добавил он.

Курская операция ВСУ

В начале сентября украинские войска вошли в Курскую область и взяли под контроль Суджу и ряд других российских населенных пунктов. ВСУ контролировали около тысячи квадратных километров территории РФ, сейчас там продолжаются бои.

Российский диктатор требовал, чтобы российская армия вернула утраченные территории к октябрю, но оккупанты не выполнили "дедлайны". Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявлял, что на днях ВСУ частично вернули утраченные позиции в Курской области, но россияне сразу начали новые штурмы.

Кроме того, украинские десантники показали, как разбили штурмовую группу российской 155 бригады морской пехоты. Эта бригада известна тем, что ее бойцы издеваются над украинскими военнопленными и расстреливают их.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины Курская область Война России против Украины Александр Сырский
NEWS
Зеленский назвал результаты визитов в четыре столицы Европы
Зеленский назвал результаты визитов в четыре столицы Европы
DAILY
"Медики – лакомая цель для врага". Как экипаж медэвака 68 ОЕБр спасает жизни под Покровском
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Медики – лакомая цель для врага". Как экипаж медэвака 68 ОЕБр спасает жизни под Покровском