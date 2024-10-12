Зеленский: Россия пыталась отбить Курскую область, но держим рубежи
Российская армия пыталась отбить позиции ВСУ в Курской области. Украинские военные продолжают удерживать рубежи.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.
Как рассказал президент, сегодня он разговаривал с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Главком доложил по всем направлениям фронта и Курской операции.
"О Курской операции: были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи", - подчеркнул Зеленский.
Кроме того, глава государства похвалил военных, держащих оборону на Покровском направлении.
"В целом, Донецкая область и Запорожское направление - это очень сложные условия, это жесткие действия врага. Но устойчивость наших подразделений имеет решающее значение. Именно от нашей устойчивости все зависит", - добавил он.
Курская операция ВСУ
В начале сентября украинские войска вошли в Курскую область и взяли под контроль Суджу и ряд других российских населенных пунктов. ВСУ контролировали около тысячи квадратных километров территории РФ, сейчас там продолжаются бои.
Российский диктатор требовал, чтобы российская армия вернула утраченные территории к октябрю, но оккупанты не выполнили "дедлайны". Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявлял, что на днях ВСУ частично вернули утраченные позиции в Курской области, но россияне сразу начали новые штурмы.
Кроме того, украинские десантники показали, как разбили штурмовую группу российской 155 бригады морской пехоты. Эта бригада известна тем, что ее бойцы издеваются над украинскими военнопленными и расстреливают их.
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