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ВСУ сдерживают штурмы под Покровском: Генштаб обновил карту боевых действий

Среда 23 июля 2025 08:41
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ВСУ сдерживают штурмы под Покровском: Генштаб обновил карту боевых действий Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 167 боевых столкновений, наибольшее количество из которых - на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Что известно

По данным Генштаба, в течение 22 июля:

  • противник совершил 1 ракетный и 167 авиационных ударов, применив 1 ракету и 113 управляемых авиабомб;
  • враг также провел 5686 обстрелов, в том числе 39 из реактивных систем залпового огня, и использовал 3579 дронов-камикадзе.

Авиаудары зафиксированы, в частности, по населенным пунктам Ястребиное, Графское (Сумская область), Краматорск (Донецкая область), Каменское и Новоандреевка (Запорожье).

В ответ, авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения живой силы и техники противника, а также артиллерийское средство, пункт управления и 2 средства РЭБ.

Обстановка по направлениям

Северо-Слобожанское и Курское направления. Украинские силы отбили 11 атак врага. Россияне нанесли 15 авиаударов, применили 28 КАБов и провели 293 обстрела, в том числе 3 из РСЗО.

ВСУ сдерживают штурмы под Покровском: Генштаб обновил карту боевых действий

Южно-Слобожанское направление. Враг совершил одну попытку прорыва в районе Западного.

ВСУ сдерживают штурмы под Покровском: Генштаб обновил карту боевых действий

Купянское направление. ВСУ отбили 4 штурма в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Загрызово.

ВСУ сдерживают штурмы под Покровском: Генштаб обновил карту боевых действий

Лиманское направление. Противник атаковал 21 раз в районах Грековки, Колодязов, Зеленой Долины, Мирного, Ямполовки, Торского и в направлении Серебрянки.

ВСУ сдерживают штурмы под Покровском: Генштаб обновил карту боевых действий

Северское направление. оккупанты пытались прорваться 4 раза вблизи Григорьевки.

ВСУ сдерживают штурмы под Покровском: Генштаб обновил карту боевых действий

Краматорское направление. Один бой зафиксирован вблизи Часового Яра.

ВСУ сдерживают штурмы под Покровском: Генштаб обновил карту боевых действий

Торецкое направление. ВСУ отбили 13 атак в районах Дилиевки, Торецка, Александро-Калиново и Русиного Яра.

ВСУ сдерживают штурмы под Покровском: Генштаб обновил карту боевых действий

Покровское направление - самый горячий участок фронта: 74 штурмовые действия вблизи Полтавки, Новоторецкого, Новоэкономического, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Новоукраинки, Зверево, Удачного, Зеленого Кута, Дачного и Алексеевки.

ВСУ сдерживают штурмы под Покровском: Генштаб обновил карту боевых действий

Новопавловское направление. ВСУ сдержали 9 атак вблизи Воскресенки, Ялты, Поддубного и Зеленого Поля.

ВСУ сдерживают штурмы под Покровском: Генштаб обновил карту боевых действий

Приднепровское направление. Противник совершил 7 безуспешных атак на позиции украинских подразделений.

ВСУ сдерживают штурмы под Покровском: Генштаб обновил карту боевых действий

Ореховское и Гуляйпольское направления. Боевых столкновений не зафиксировано.

ВСУ сдерживают штурмы под Покровском: Генштаб обновил карту боевых действий

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Потери России в войне

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 970 человек.

Также украинские воины обезвредили три танка, две боевые бронированные машины, 42 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 115 беспилотных летательных аппаратов, 88 единиц автомобильной техники оккупантов.

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