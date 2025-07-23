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Солдаты, арта и РСЗО: Генштаб обновил потери России на фронте

Среда 23 июля 2025 07:02
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Солдаты, арта и РСЗО: Генштаб обновил потери России на фронте Фото: ВСУ уничтожили еще 970 оккупантов (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

За минувшие сутки, с 22 на 23 июля, армия РФ потеряла на фронте еще 970 российских солдат, а также артиллерийские системы и РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 23 июля 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 045 220 (+970) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 041 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 037 (+2) ед;
  • артиллерийских систем - 30 722 (+42) ед;
  • РСЗО - 1446 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1199 (+1) ед;
  • самолетов - 421 ед;
  • вертолетов - 340 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 47 552 (+115) ед;
  • крылатых ракет - 3515 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 56 041 (+88) ед;
  • специальной техники - 3935 (+0) ед.

Возможно, это изображение текст «npoTRrom 124.02.22- 23.07.2025 OPICHTOBHI BTPATИ nPOTИBHИKA CKЛAЛИ ~1045220+970 +970 oco6oBoro cKлaAy personnel 421 .B aircraft 11041 +3 TaHKiB tanks 340 reлίKonTepиB helicopters 47552 +115 6nЛA onepaTиBHo- onepaTиBHo-TaKTи4Horop pίBHR UAV operational-tacticall level 23037 +2 6oйoBиx 6poHboBaHиx 6oйoBиx6poHboBaHиxm: mawиH troop -carrying AFVs 3533 KpилaTί paKeTи cruise missiles 30722 +42 apTилepйcbKиxcиcTem cиcTem artillery systems 28 Kopa6л/KaTepи warships/boats 1446 +1 PC3B MLRS 1 n.ABOAHί 4oBHи submarines 56041 +88 aBTomo6илbHa TexHиKa Ta uиcTepHи ΠΜΜ vehicles fuel tanks 1199 3aco6иnno nno anti-aircraft anti-aircraftsystems systems 3935 cneuиaлbHa xиKa special specialequipment equipment reHepaлbHий wTa6 36poйHиx Cил yKpaeHи»

Ситуация на фронте 23 июля

Ранее Генштаб сообщил, что в течение предыдущих суток на фронте произошло 131 боевое столкновение. Вооруженные силы Украины продолжали борьбу против оккупантов по всей линии фронта.

Захватчики совершили более 4000 обстрелов, применили авиацию, дроны-камикадзе и управляемые бомбы.

Согласно свежему отчету ISW, войска РФ продвинулись на севере Сумской области, на Покровском направлении и в сторону Лимана.

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