Солдаты, арта и РСЗО: Генштаб обновил потери России на фронте
За минувшие сутки, с 22 на 23 июля, армия РФ потеряла на фронте еще 970 российских солдат, а также артиллерийские системы и РСЗО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 23 июля 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 045 220 (+970) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 11 041 (+3) ед;
- боевых бронированных машин - 23 037 (+2) ед;
- артиллерийских систем - 30 722 (+42) ед;
- РСЗО - 1446 (+1) ед;
- средства ПВО - 1199 (+1) ед;
- самолетов - 421 ед;
- вертолетов - 340 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 47 552 (+115) ед;
- крылатых ракет - 3515 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 56 041 (+88) ед;
- специальной техники - 3935 (+0) ед.
Ситуация на фронте 23 июля
Ранее Генштаб сообщил, что в течение предыдущих суток на фронте произошло 131 боевое столкновение. Вооруженные силы Украины продолжали борьбу против оккупантов по всей линии фронта.
Захватчики совершили более 4000 обстрелов, применили авиацию, дроны-камикадзе и управляемые бомбы.
Согласно свежему отчету ISW, войска РФ продвинулись на севере Сумской области, на Покровском направлении и в сторону Лимана.
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