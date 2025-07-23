Солдаты, арта и РСЗО: Генштаб обновил потери России на фронте

За минувшие сутки, с 22 на 23 июля, армия РФ потеряла на фронте еще 970 российских солдат, а также артиллерийские системы и РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 23 июля 2025 года ориентировочно составляют: личного состава - около 1 045 220 (+970) человек ранены/ликвидированы;

танков - 11 041 (+3) ед;

боевых бронированных машин - 23 037 (+2) ед;

артиллерийских систем - 30 722 (+42) ед;

РСЗО - 1446 (+1) ед;

средства ПВО - 1199 (+1) ед;

самолетов - 421 ед;

вертолетов - 340 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 47 552 (+115) ед;

крылатых ракет - 3515 ед;

кораблей/катеров - 28 ед;

подводных лодок - 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 56 041 (+88) ед;

специальной техники - 3935 (+0) ед.