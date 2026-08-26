Силы обороны высмеяли "освобождение" россиянами по кругу села на Сумщине

Заявления россиян о якобы захвате села Писаревка в Сумской области является фейком. Населённый пункт остается под контролем сил обороны Украины, а бои в этом районе продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление группировки войск "Курск".

"Показательно, что это уже не первое "освобождение" Писаревки. 23 июля вражеские пропагандисты уже рапортовали о "контроле над большей частью села". Поэтому мы не удивимся, если им придется "освобождать" его и в третий, и в четвертый раз", - говорится в заявлении.

В группировке отметили, что приписывать себе несуществующие достижения являются "древней российской традицией".

"Советуем врагу определиться: Писаревка "контролируемая" или "освобождается" по кругу?", - подчеркнули военные.

Украинцы также призывали ориентироваться на официальные сводки Генерального штаба ВСУ, а не на публикации россиян.

Военные также подчеркнули, что ситуация на направлении контролируется и подразделения Сил обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи.