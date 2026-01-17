Силы обороны отбили почти 20 атак РФ на Покровском направлении, - Генштаб
По состоянию на 16:00, 17 января, на фронте за сегодня состоялось уже 62 боевых столкновений. Самыми горячими направлениями снова стал Покровский и Гуляйпольский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба.
Российские обстрелы
В Генштабе проинформировали, что сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Клюсы, Плехов, Гута Студенецкая Черниговской области; Искрисковщина, Будки Сумской области. Вражескому авиаудару подверглось Рогизное.
Ситуация на фронтах
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг нанес два авиаудара, сбросив восемь управляемых авиабомб, совершил 42 обстрела, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отражали пять вражеских атак, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются, противник пытается идти вперед в районе Волчанских Хуторов и в сторону Круглого и Чугуновки.
На Купянском направлении враг четыре раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в сторону Петропавловки. Один бой продолжается.
На Лиманском направлении захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинцев в районах Мирного, Заречного и в сторону населенных пунктов Новосергиевка, Ставки, Дробышево, Лиман. Два боестолкновения продолжаются.
На Славянском и Краматорском направлениях враг наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении противник семь раз атаковал вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка и в сторону Иванополья, Ильиновки и Софиевки.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 22 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Сухецкое, Ровно, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки и Филиала. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 19 атак.
На Александровском направлении украинские защитники отбили два штурмовых действия вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Вишневое, Злагода. Еще одно боестолкновение продолжается. Авиаудару подверглась Диброва.
На Гуляйпольском направлении состоялось 15 боестолкновений в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе и в сторону Варваровки и Зеленого. Пять из них сейчас продолжаются. Под вражескими авиаударами в очередной раз оказались Рождественка и Железнодорожное.
На Ореховском и Приднепровском направлениях в настоящее время наступательных действий врага не зафиксировано.
Потери россиян
Напомним, что с каждым днем продолжения войны российская армия теряет все больше и больше своих солдат. Так, с 16 на 17 января враг потерял еще 1130 военных.
Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 3 танка, 31 артсистему и более 700 единиц беспилотников.
Стоит также добавить, что за все время полномасштабной войны потери российской армии превысили уже 1,2 млн человек.