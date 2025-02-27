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РФ пыталась прорвать оборону на Лиманском направлении: актуальные карты боев от Генштаба

Четверг 27 февраля 2025 08:28
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РФ пыталась прорвать оборону на Лиманском направлении: актуальные карты боев от Генштаба Иллюстративное фото: РФ пыталась прорвать оборону на Лиманском направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

За прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 110 боестолкновений. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 4 ракетных удара (4 ракеты), 81 авиаудар, сбросив 121 КАБ. Кроме этого, совершил около шести тысяч обстрелов, в том числе 109 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2557 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов:

  • Глухов;
  • Николаевка;
  • Семеновка;
  • Машево;
  • Волчанские Хутора;
  • Гуляйполе;
  • Железнодорожное;
  • Варваровка;
  • Львове.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска, Строевки и Двуречной.
РФ пыталась прорвать оборону на Лиманском направлении: актуальные карты боев от Генштаба
На Купянском направлении вчера состоялось пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки и Загрызово.
РФ пыталась прорвать оборону на Лиманском направлении: актуальные карты боев от Генштаба
На Лиманском направлении враг атаковал пять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Колодязов, Новолюбовки, Грековки и Зеленой Долины.
РФ пыталась прорвать оборону на Лиманском направлении: актуальные карты боев от Генштаба
На Северском направлении наши воины успешно отбили атаку противника в районе Григорьевки.
РФ пыталась прорвать оборону на Лиманском направлении: актуальные карты боев от Генштаба
На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в районах Часового Яра, Новомаркового, Васюковки и Ступочек.
РФ пыталась прорвать оборону на Лиманском направлении: актуальные карты боев от Генштаба
На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Торецка и Крымского.
РФ пыталась прорвать оборону на Лиманском направлении: актуальные карты боев от Генштаба
На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовые действия агрессора в сторону населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Надиевка, Успеновка.
РФ пыталась прорвать оборону на Лиманском направлении: актуальные карты боев от Генштаба
На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 19 атак в направлении населенных пунктов Константинополь, Раздольное, Шевченко и Бурлацкое.
РФ пыталась прорвать оборону на Лиманском направлении: актуальные карты боев от Генштаба
На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили три атаки в сторону Чаривного.
РФ пыталась прорвать оборону на Лиманском направлении: актуальные карты боев от Генштаба
На Ореховском направлении оккупационные войска дважды штурмовали позиции Сил обороны в районе Пятихаток.
РФ пыталась прорвать оборону на Лиманском направлении: актуальные карты боев от Генштаба
На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.
РФ пыталась прорвать оборону на Лиманском направлении: актуальные карты боев от Генштаба
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 16 авиаударов, сбросив при этом 21 КАБ, совершил 463 обстрела, 36 из них - из РСЗО. Украинские защитники отбили 18 штурмовых действий захватчиков.
РФ пыталась прорвать оборону на Лиманском направлении: актуальные карты боев от Генштаба

Потери россиян

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по одному району сосредоточения личного состава, четырех пунктах управления, станции РЭБ, артиллерийскому средству и одному другому важному объекту противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1150 человек. Также украинские воины обезвредили 8 танков, 13 боевых бронированных машин, 69 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 141 БпЛА оперативно-тактического уровня, 140 автомобилей и единицу специальной техники оккупантов.

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