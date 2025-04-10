ВСУ отменили мобилизацию экс-главы ГФС Насирова: начато расследование

В заявлении ведомства указывается, что Военной службой правопорядка в ВСУ "проводится служебное расследование по факту призыва на военную службу бывшего высокопоставленного чиновника Романа Насирова в ходе судебного процесса, о чем появилась информация в медиа".

Также отмечается, что такое расследование начато в соответствии с распоряжением Главнокомандующего ВСУ.

Как рассказали в Военной службе правопорядка, предварительно установлено, что солдат запаса Насиров был призван на военную службу в ряды ВСУ во время мобилизации на особый период.

"Призыв военнообязанного, который добровольно изъявил желание служить в рядах ВС Украины, был осуществлен по приказу по строевой части командира в/ч А0139 от 07.04.2025", - говорится в публикации ведомства.

Кроме того, было предварительно выяснено, что командир "признал приказ противоправным и отменил его".

"Материалы расследования по признакам возможного превышения полномочий будут переданы в правоохранительные органы для надлежащей правовой оценки в соответствии с действующим законодательством Украины", - сообщили в Военной службе правопорядка.

В то же время в ведомстве отметили, что в/ч А0139, где проходил службу Насиров, подчинена Главному командному центру ВСУ, и "ее подразделения, вместе с другими воинскими частями, принимают непосредственное участие в боевых действиях в течение всех лет российско-украинской войны".

"Вооруженные Силы Украины сегодня ведут ожесточенную борьбу с врагом за нашу свободу и независимость - за это отдают свои жизни наши герои. В Вооруженных Силах формируется нулевая толерантность к коррупции. Поэтому любые действия, направленные на дискредитацию украинской армии, будут жестко пресекаться", - отметили в ведомстве.

Судебное дело в отношении Насирова

Как сообщалось ранее, бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова задержали в 2017 году по подозрению в получении взятки в размере 722 миллиона гривен от бизнесмена Олега Бахматюка.

Бывшему чиновнику избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен. Насиров вышел из СИЗО под залог через несколько дней.

Напомним также, в октябре 2022 года Высший антикоррупционный суд повторно избрал меру пресечения Насирову в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 523,2 млн гривен.

В мае прошлого года Насиров снова вышел из СИЗО под залог.

Уже 9 апреля появилась информация, что Роман Насиров начал служить в ВСУ на стадии судебных дебатов. И что он из-за этого не явился на суд.