Более 600 оккупантов, 35 дронов, 21 ББМ и 26 артсистем. Потери РФ в войне за сутки

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 3 августа (Getty Images)

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 3 августа, составили 620 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 247 850 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 35 дронов, 21 ББМ и 26 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.08.23 ориентировочно составили: личного состава - около 247850 (+620) человек ликвидировано,

танков ‒ 4224 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 8234 (+21) ед,

артиллерийских систем - 4892 (+26) ед,

РСЗО - 704 (+4) ед,

средства ПВО - 465 (+2) ед,

самолетов - 315 ед,

вертолетов - 311 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4077 (+35),

крылатые ракеты - 1347 ед,

корабли /катера - 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7372 (+23) ед,

специальная техника - 721 (+3). Ситуация на фронте По данным Генштаба, за минувшие сутки, 2 августа, на фронтах произошло 44 боевых столкновения. ВСУ продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. В частности, ВСУ продвигаются под Бахмутом, а у Клещиевки идут позиционные бои.