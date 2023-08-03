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Более 600 оккупантов, 35 дронов, 21 ББМ и 26 артсистем. Потери РФ в войне за сутки

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Украина, Четверг 03 августа 2023 08:20
Более 600 оккупантов, 35 дронов, 21 ББМ и 26 артсистем. Потери РФ в войне за сутки Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 3 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 3 августа, составили 620 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 247 850 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 35 дронов, 21 ББМ и 26 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 247850 (+620) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4224 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 8234 (+21) ед,
  • артиллерийских систем - 4892 (+26) ед,
  • РСЗО - 704 (+4) ед,
  • средства ПВО - 465 (+2) ед,
  • самолетов - 315 ед,
  • вертолетов - 311 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4077 (+35),
  • крылатые ракеты - 1347 ед,
  • корабли /катера - 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7372 (+23) ед,
  • специальная техника - 721 (+3).

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, за минувшие сутки, 2 августа, на фронтах произошло 44 боевых столкновения. ВСУ продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. В частности, ВСУ продвигаются под Бахмутом, а у Клещиевки идут позиционные бои.

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Более 600 оккупантов, 35 дронов, 21 ББМ и 26 артсистем. Потери РФ в войне за сутки
Более 600 оккупантов, 35 дронов, 21 ББМ и 26 артсистем. Потери РФ в войне за сутки
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